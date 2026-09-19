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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

"Mais... mais": Yamal incendeia as arquibancadas de Sevilla

Sevilla x Barcelona
Sevilla
Barcelona
La Liga
L. Yamal
Espanha

Qual é a história?

Lamine Yamal entrou em um novo confronto com a torcida do time adversário durante a partida entre Barcelona e Sevilla, depois de responder às vaias que recebeu no primeiro tempo com um gesto das mãos com o qual pediu que as arquibancadas gritassem ainda mais.

O episódio aconteceu após dois lances em dois minutos que irritaram a torcida do Sevilla; o primeiro foi uma queda de Yamal em uma região próxima à área, quando o placar estava 1 a 1, após cerca de meia hora de jogo, quando o árbitro não marcou falta, ao passo que o especialista em arbitragem Iturralde González considerou que o contato ocorreu fora da área.

Minutos depois, Yamal foi alvo de novas vaias após um chute que passou longe do gol, e o jovem ponta respondeu com gestos com as duas mãos em direção às arquibancadas dos mandantes, em uma mensagem clara com a qual pediu que a torcida continuasse a provocá-lo.

Essas atitudes provocaram a intervenção de vários jogadores do Sevilla, entre eles o capitão Suazo e Kochorashvili, que tentaram acalmar a situação e evitar o aumento da tensão, em um clima marcado pela empolgação e pela competitividade, mas que se manteve dentro dos limites normais da partida.

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