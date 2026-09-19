"Mais... mais": Yamal incendeia as arquibancadas de Sevilha

O confronto entre Barcelona e Sevilla, disputado no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, teve uma leve discussão entre Lamine Yamal e o jogador do clube andaluz Kochorashvili, em meio a um clima quente nas arquibancadas.

O episódio ocorreu após uma finalização de Lamine Yamal que passou por cima do travessão, quando o jogador do Barcelona respondeu à torcida do Sevilla com o gesto de "mais, mais", numa referência à continuidade das vaias contra ele.

Kochorashvili interveio para confrontar Yamal, e houve uma breve troca de palavras entre os jogadores marcada pela tensão, antes que a discussão terminasse rapidamente, sem novos desdobramentos.

Após o episódio, a reação da torcida do Sevilla contra Yamal se intensificou, com vaias sempre que o jogador espanhol tocava na bola, numa cena que refletiu a tensão que envolveu a partida.

Esse clima aconteceu em um jogo que teve equilíbrio e emoção desde o início, depois que o Sevilla saiu na frente em casa, antes de o Barcelona conseguir o empate por meio de Raphinha, que manteve seu brilho ofensivo e chegou a 10 gols nas primeiras 7 rodadas do Campeonato Espanhol.