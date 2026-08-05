A transferência de Mohamed Salah para o Trabzonspor incendiou o entusiasmo da torcida do clube, que demonstrou uma reação forte e otimista, com centenas de pessoas acorrendo às lojas do clube e aos pontos de venda de ingressos para a temporada, em uma cena que refletiu a dimensão do impacto causado pela chegada do astro egípcio.

A agência Anadolu informou que as lojas do Trabzonspor e os pontos de venda de ingressos registraram grande afluência desde as primeiras horas da manhã de quarta-feira, após o anúncio feito ontem pelo clube sobre o início das negociações com Salah, enquanto os torcedores formavam longas filas para comprar as camisas, muitas das quais estampavam o nome de Salah.

No relato divulgado pelo site do canal trtspor, o torcedor Zafer Bolut afirmou que seu entusiasmo com a contratação de Salah o levou a comprar um ingresso para a temporada apesar de suas condições financeiras, explicando: "Faço questão de comprar um ingresso todos os anos, mas estava enfrentando dificuldades nesta temporada. Quando soube da chegada de Salah, senti que comprar o ingresso era mais importante do que quitar minhas dívidas, e depois vou comprar também as camisas do time".

Por sua vez, o torcedor Ali İhsan Turfanda convocou a torcida do Trabzon a apoiar o clube comprando ingressos e camisas, ressaltando que todos estavam confiantes no sucesso da negociação apesar do sigilo que a cercava, e disse: "Sabíamos que o presidente do clube fecharia o negócio. Ele conquistou os corações da torcida, e esperamos que este seja o começo rumo à disputa pelo título".

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Já o torcedor İrfan Demirbilek afirmou que sua família viveu um estado de expectativa nos últimos dias, acrescentando: "Não dormimos durante todos estes últimos dias, à espera da chegada de Salah. Meu filho chegou a sugerir viajar a Istambul para recebê-lo antes que ele chegasse a Trabzon. Achávamos que ele vestiria a camisa número 11, e por isso a estampamos nas camisas que compramos".

Salah apareceu no avião particular que o levou a Istambul com uma camisa que trazia o número 61, porém vários relatos turcos confirmaram que ele jogará pelo time com o número 10.

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