Mais do que apenas um jogo!… Messi quebra quatro recordes contra a Áustria e entra no Guinness

Lionel Messi continuou a escrever a história com letras de ouro, depois de quebrar quatro recordes de uma só vez durante a vitória da Argentina sobre a Áustria (2 a 0) na Copa do Mundo de 2026, sagrando-se o maior artilheiro da história do torneio, superando o lendário alemão Miroslav Klose.

O Guinness Book of World Records registrou as quatro conquistas alcançadas pelo astro de Rosário em sua sexta participação na Copa do Mundo, elevando seu total para 18 gols e ultrapassando Klose, que marcou 16 gols, Além disso, ele superou a brasileira Marta (17 gols na Copa do Mundo Feminina) para se tornar o maior artilheiro de todos os tempos em todas as categorias, apesar da ameaça do francês Kylian Mbappé, que tem 16 gols e apenas 27 anos.

18 vitórias... 28 partidas e 2.489 minutos

Messi não se limitou a se tornar o maior artilheiro da história, mas também conquistou sua 18ª vitória em finais de Copa do Mundo, ultrapassando Klose (17 vitórias), além de elevar o número de partidas disputadas para 28, quebrando o recorde do alemão Lothar Matthäus, que ficou em 26 partidas.

Além disso, “O Pulguinha” estabeleceu um quarto recorde ao atingir 2.489 minutos em finais de Copa do Mundo, ampliando a diferença em relação ao italiano Paolo Maldini, que somou 2.217 minutos, após adicionar cerca de 100 minutos nas partidas contra a Argélia e a Áustria.

Uma trajetória repleta de conquistas

A trajetória de Messi na Copa do Mundo começou na Alemanha 2006, quando ele tinha 19 anos, e ele participou de seis edições consecutivas (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), conquistando 18 vitórias em 28 partidas, incluindo o título histórico no Catar 2022, que coroou sua trajetória excepcional.

Apesar desses números astronômicos, Messi continua sendo ameaçado por Mbappé, que segue seus passos com determinação; o francês já marcou 16 gols ainda tão jovem, o que mantém aberta a disputa pelo título de maior artilheiro da história, especialmente com o “Pulga” continuando a somar novos números a cada partida que disputa com a camisa da “Albiceleste”.