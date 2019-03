Mais 'comportado', Choque-Rei já foi marcado por disputa à parte entre Ceni e Valdivia

Times entram em campo pela 11ª rodada do Campeonato Paulista em clássico marcado por rivalidades históricas

e entram em campo neste sábado (16), às 16h30 (Brasília), no Estádio do Pacaembu, para mais um duelo do Choque-Rei. Disputado desde a década de 40, o clássico extremamente equilibrado é um dos principais embates da cidade de São Paulo. Com 317 jogos somados na história, o confronto já decidiu final de , Brasileirão e vaga às quartas de final da Libertadores. Porém, uma rivalidade em especial marcou época nos confrontos disputados nos anos 2000: Rogério Ceni e Jorge Valdivia.

Ídolos e figuras marcadas por sua liderança em campo, o ex-goleiro tricolor e o ex-meia alviver protagonizaram lances polêmicos e muitas discussões em campo. Com direito a possíveis tentativas de agressão, “tapa na cara” e provocação, ambos apimentavam o duelo com um gostinho maior de revanche.

Abaixo, a Goal relembra alguns dos capítulos mais 'apimentados' dessa disputa pessoal.

O primeiro atrito

O primeiro embate entre os jogadores ocorreu em 2008, durante a primeira fase do Campeonato Paulista. Na ocasião, Valdivia marcou um gol de pênalti e ao balançar as redes pela segunda vez, provocou o goleiro são-paulino ao fazer um gesto de “chorão” para o na época, capitão do Tricolor.

Tapa na cara

Na mesma temporada, o chileno seguiu com as provocações nas semifinais do torneio estadual. Em um duelo marcado pelo gás de pimenta no vestiário e o apagão dos refletores, Rogério Ceni respondeu as provocações do palmeirense com um tapa na cara. Após o ocorrido e a volta da partida, Valdivia marcou o gol que eliminou o time são-paulino e, novamente, foi comemorar ao lado de Rogério ao mandar o arqueiro calar a boca.

Xingamentos

Já em 2011, os jogadores se desentenderam durante a ida ao vestiário em partida do Brasileirão. Com empurrões e xingamento, a rivalidade entre os dois chegava ao nível máximo, porém, não seria o último capítulo da disputa.

Tentativa de agressão

A ocasião mais tensa ocorreu durante o duelo válido pelo Paulista de 2014, no qual o Palmeiras venceu por 2 a 0. Ao comemorar o gol no clássico, o chileno passou na frente do goleiro que teria tentado agredir o palmeirense com um chute. Na época, o lance chegou a ser investigado pelo STJD como suposta de agressão por parte de Ceni.

Coincidência, ambos deixaram as equipes em 2015. Jorge Valdivia saiu do Palmeiras para atuar no Al Wahda e Rogério Ceni se aposentou do futebol após 25 anos de carreira. Desde então, Palmeiras e São Paulo sofrem com a ausência de liderança em campo.

Depois da “era Rogério Ceni”, o time do Morumbi ainda não conseguiu encontrar um capitão permanente, ou um jogador que transmita o mesmo espirito de liderança de Ceni. O Alviverde, por sua vez, já se deparou com alguns atletas de características similares ao chileno, como Dudu, por exemplo.

De qualquer maneira, é certo que o novo clássico deste final de semana promete deixar nervos 'à flor da pele' entre alguns jogadores, motivados ainda mais pelo caráter decisivo deste dérbi, em especial.