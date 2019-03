Palmeiras usa má fase do SP para tentar eliminação precoce do rival

O confronto Choque-Rei está marcado para este sábado (16), no Estádio do Pacaembu

Às vésperas do clássico Choque-Rei, Marcos Rocha, lateral-direito do , declarou em entrevista coletiva na Academia que a equipe precisa pensar na instabilidade do , e que o confronto deste sábado (16) pode complicar a situação do rival no .

“Tem que pensar sim (na instabilidade), nosso momento e a chance de eliminar um time grande como o São Paulo. Não pode dar asa a cobra, se não ela voa e te pica”, disse o jogador.

O clássico será sediado no Estádio do Pacaembu por motivos de estrutura do Morumbi após as enchentes de São Paulo na última semana. Com a vitória do , o time se classifica antecipadamente à próxima fase do restando ainda duas rodadas. Já o Tricolor ocupa a segunda posição de seu grupo, e uma derrota pode custar a vaga nas oitavas de final.

“Importante aproveitar, fazer o nosso melhor para classificarmos e decidirmos (o mata-mata) em casa”, acrescentou Marcos. “O Palmeiras vive um bom momento, principalmente depois da vitória na Libertadores. O São Paulo trocou de técnico, está tentando mudar o elenco. Não vou mentir, a gente vê as notícias, então é aproveitar a instabilidade do rival, mas respeitando a grandeza do time, da torcida a favor e buscar a vaga em um grande jogo”.

O confronto no Pacaembu está marcado para o sábado (16), a partir das 16h30 (de Brasília), e os ingressos para a torcida são-paulina ainda estão à venda.