Maicon ganha processo do São Paulo e amplia histórico de rusgas com clube e torcida

O jogador entrou na justiça alegando que deveria receber adicionais por trabalhar aos domingos e feriados

Mesmo tendo ficado quatro anos no , Maicon nunca contou com o carinho da torcida. Agora, ídolo do Grêmio, voltou a entrar em conflito com o Tricolor: o volante entrou com processo contra o clube, alegando que teria que receber pagamento adicional por trabalho noturno e aos domingos e feriados.

A notícia não caiu nada bem nas redes sociais. Torcedores da equipe paulista, começaram, em peso, a atacar o jogador nas redes sociais: a torcida fala que jogar no fim de semana é natureza da profissão e aponta para o fato de que o atual meio-campista do não entrou na justiça contra nenhum outro de seus ex-clubes.

Na minha opinião, entrar com um processo desses é canalhice. Faz parecer que, antes de assinar contrato com salário mensal equivalente a mais que o anual da classe média, ele não sabia que disputaria jogos noturnos e aos domingos. É ridículo. https://t.co/8aQLrlp6i5 — Alexandre Giesbrecht (@jogosspfc) May 7, 2020

Eu acho que o São Paulo devia processar o Maicon por calunia. Como ele jogava a noite e aos domingos e ninguém via ele em campo?! — ®oh Tricolor 🇾🇪 🇧🇷 (@Roh_Andrad) May 7, 2020

Esse tipo de processo começou com Paulo André, atual diretor de futebol do -PR, que processou o pelo mesmo motivo e venceu a causa, conseguindo chegar a um acordo judicial de R$ 750 mil. No caso de Maicon, o São Paulo concordou em pagar R$ 200 mil ao volante.

Mais uma vez, é o clube paulista procurando ex-jogadores que entraram com ações na justiça, procurando costurar acordos. No total, estas dívidas chegam a R$ 37 milhões e contaram para o balanço financeiro de 2019, que teve R$ 156 milhões de déficit. O diretor financeiro do Tricolor, Elias Albarello, alegou que a equipe está quitando essas dívidas para entregar, no final do mandato de Leco, que termina no fim do ano, um time sem pendências financeira na justiça.

O contra-ataque de Maicon

Para se defender dos torcedores que vieram o atacar nas redes sociais, o volante resolveu publicar um texto de resposta em seu Instagram e fechou os comentários da postagem para que apenas amigos pudessem lhe responder.

No texto publicado por Maicon, o jogador alega que o São Paulo, em certo momento de sua passagem pelo clube, lhe devia três meses de direitos de imagem, e que eles só foram pagos após um curto período de tempo. Assim, o atleta teria entrado na justiça para garantir seus direitos.

Confira a resposta do jogador:

Inicialmente, em parte do texto divulgado por Maicon, o volante dizia que o "São Paulo havia parado no tempo." Depois, o postou de novo sem essa frase.

Relembre um pouco da passagem do atleta pelo Morumbi

Maicon feijoda, ex São Paulo e atualmente no Grêmio processou o clube. Motivo? JOGAR DEPOIS DAS 22h. SIM ESSE É O MOTIVO! pic.twitter.com/mKPYnftu9H — SPFC DA DECEPÇÃO (de 🏠) (@SPFCDaDecepcao) May 7, 2020

Maicon chegou ao Tricolor em um dos famosos "pacotões" de reforços apresentados pelo então presidente Juvenal Juvêncio, no natal de 2011. O volante, destaque no naquele ano, chegou junto de Bruno Cortês, Edson Silva, Fabrício e Paulo Miranda. Os dois primeiros, junto com o atual jogador do Grêmio, são agenciados por Eduardo Uram, empresário influente dentro do Morumbi na época.

Reserva em boa parte do ano de 2012, quando o clube buscava o título da , chegou a se destacar no último jogo da equipe no Brasileirão daquele ano, contra o Corinthians, com dois gols, mas ainda assim não caiu nas graças da torcida.

Depois da eliminação do São Paulo na Libertadores de 2013, jornalistas começaram a apontar o alto de atletas agenciados por Uram dentro do Morumbi, sendo que três deles haviam sido cortados na famosa "limpa" promovida por Juvenal Juvêncio naquela temporada. Assim, Maicon começou a ser criticado pela torcida e perdeu espaço dentro do clube.

Até chegou a ganhar espaço no fim de 2013 com Muricy Ramalho, mas viveu um 2014 onde era criticado pela torcida duramente sempre que entrava em campo. A perseguição se estendeu em 2015, e o atleta chegou a ser vaiado no primeiro jogo da temporada em casa naquele ano, uma vitória sobre o Capivariano. Foi a gota d'água para o jogador.

Pediu para ser negociado e chegou ao Grêmio, onde teve boas atuações e foi comprado em definitivo pelo Imortal. Ídolo da torcida, é o maior campeão pelo clube na década e conseguiu até chegar a seleção brasileira, estando na lista dos pré-convocados à de 2018.