Mahrez: Buscamos uma conquista histórica... e chegou a hora de passar o bastão

O capitão da seleção argelina, Riyad Mahrez, confirmou que sua participação na Copa do Mundo de 2026 será a última de sua carreira na competição, indicando que chegou a hora de passar o bastão para a nova geração, ao mesmo tempo em que mantém total foco em liderar os “Verdes” para alcançar uma conquista histórica na atual edição do torneio.

Mahrez disse, em declarações divulgadas pelo site oficial da FIFA antes do confronto contra a Suíça nas oitavas de final: “Talvez tenha chegado a hora de eu passar o bastão e me aposentar. Esta será a última Copa do Mundo que disputarei, e isso é certo”.

O capitão da Argélia explicou que o primeiro objetivo estabelecido pela seleção antes do início do torneio já foi alcançado, após ter conseguido passar da fase de grupos e se classificar para as eliminatórias, mas ressaltou que a ambição não parou por aí.

Ele acrescentou: “Nosso objetivo era passar da primeira fase, e nós o alcançamos. Nosso país nunca havia vencido uma partida nas fases eliminatórias da Copa do Mundo”.

Mahrez afirmou que os jogadores dos “Verdes” estão cientes do peso da responsabilidade que recai sobre seus ombros e que surgiu a oportunidade de escrever um novo capítulo na história do futebol argelino, conquistando a primeira vitória nas fases eliminatórias da Copa do Mundo.

O capitão da seleção argelina encerrou suas declarações com uma mensagem motivadora, dizendo: “Agora precisamos fazer isso acontecer, por nós, pelas nossas famílias e pela nossa pátria; isso é o mais importante”.

A seleção argelina se prepara para um confronto muito aguardado contra a Suíça na madrugada desta sexta-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em meio às esperanças da torcida dos “Verdes” de que a equipe continue sua trajetória e alcance um feito sem precedentes na história das participações da Argélia na Copa do Mundo, em uma competição que será a última do astro Riyad Mahrez no cenário mundial.

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