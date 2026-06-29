A relação entre o Al-Ahli saudita e seu craque argelino, Riyad Mahrez, tornou-se um dos assuntos mais polêmicos nas últimas horas, após uma série de reviravoltas inesperadas que mudaram completamente o panorama, apesar de todos os indícios apontarem para a permanência do jogador no time na próxima temporada.

O capitão da seleção da Argélia havia declarado mais de uma vez seu desejo de continuar sua trajetória vestindo a camisa do Al-Ahli, e reportagens da mídia nos últimos dias indicavam que a diretoria havia informado a ele que não estava na lista de jogadores a serem dispensados, encerrando assim as especulações sobre seu futuro.

No entanto, o cenário mudou repentinamente, depois que a diretoria do Al-Ahly decidiu encerrar a relação com Mahrez antes do término do prazo estabelecido para 30 de junho deste ano, quando as duas partes chegaram a um acordo para rescindir o contrato de comum acordo.

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De acordo com o jornalista Sami Al-Qadi, o astro argelino receberá uma indenização de 15 milhões de dólares pela rescisão do contrato, tornando-se jogador sem vínculo e com direito a assinar com qualquer clube durante a janela de transferências de verão.

A decisão contrariou os rumores anteriores sobre a permanência de Mahrez no projeto do time, o que gerou polêmica entre a torcida do Al-Ahly, especialmente porque o jogador foi uma das peças-chave que contribuíram para as conquistas recentes.

Durante sua passagem pelo Al-Ahli, Mahrez desempenhou um papel fundamental na conquista de várias conquistas e apresentou um desempenho notável que o tornou uma das principais estrelas da Liga Roshen, antes de sua trajetória chegar a um fim repentino, enquanto se aguarda a divulgação de seu novo destino nos próximos dias.