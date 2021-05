Mãe quer Cristiano Ronaldo de volta ao Sporting na próxima temporada

Dolores Aveiro está confiante que o craque da Juventus irá ser repatriado pelo time onde começou sua carreira nos profissionais

E a mãe de Cristiano Ronaldo assumiu uma responsabilidade única nesses últimos dias: convencer a estrela da Juventus a retornar para o Sporting na próxima temporada.

O português começou sua carreira pelo time de Lisboa em 2002, antes de se estabelecer como um dos maiores jogadores da história do futebol no Manchester United e no Real Madrid.

Cristiano, porém, não vem conseguindo manter seu alto nível de taças conquistadas na Juventus, não será campeão italiano - o título ficou com a Inter - e corre sério risco de ficar de fora da Liga dos Campeões da Uefa na próxima temporada, precisando secar Napoli, Milan e Atalanta para ter chances de se classificar.

O Sporting, enquanto isso, vive sua melhor temporada em no mínimo 20 anos: sob o comando de Rúben Amorim e com um elenco composto por muitos jovens da base, o time quebrou a hegemonia de Porto e Benfica no Campeonato Português, se sagrou campeão do torneio - até agora, de forma invicta - pela primeira vez desde 2001-02 e está classificado para a fase de grupos da próxima edição da Champions.

Assim, enquanto sonhar com o retorno do atacante ainda parece irreal, seria a cereja de um bolo para uma equipe que não joga a fase de grupos da Liga dos Campeões desde 2017 e quer levar a dominância nacional dessa temporada para os torneios continentais: o Porto, por exemplo, chegou às quartas de final nas duas últimas edições em que participou, tendo jogado de igual pra igual com o finalista Chelsea em 2020-21.

O discurso de Rúben Amorim e Coates. Lindo demais. Merecido demais. 💚 pic.twitter.com/FKTHdjc6Cf — Sporting Things / CAMPEÃO NACIONAL 🏆 (@Sporting_Things) May 11, 2021

E a mãe do craque, Dolores Aveiro, parece empenhada em fazer com que seu filho retorne à Lisboa. Não só isso: ela realmente acredita que o português irá atuar em 2021-22 pelo Sporting.

"Eu vou conversar com ele, vou trazer ele de volta," celebrou Dolores após o título do Sporting nesta quarta-feira (12). "No próximo ano, ele vai jogar no José Alvalade [estádio do Sporting]." Resta saber se a matriarca terá sucesso em sua tentativa: a torcida do clube de Lisboa agradece.