Juventus avisa: Cristiano Ronaldo não vai embora

Mesmo com a chance de ficar fora da Liga dos Campeões, vice-presidente da Velha Senhora garante a permanência do craque português

A Juventus vive uma turbulência interna nesta reta final de temporada. Eliminada da Liga dos Campeões ainda nas oitavas de final, a equipe de Turim viu a Inter quebrar a sequência de nove títulos italianos e a situação na Serie A TIM é muito aquém da esperada, com o time em quinto lugar faltando três rodadas para o fim da disputa. Além do desempenho em campo, uma possível ausência na próxima Champions League poderia acarretar na saída de Cristiano Ronaldo, principal jogador da equipe.

Diante deste cenário nada usual na Juventus, o vice-presidente e ídolo do clube Pavel Nedved deu entrevista nesta terça-feira (11) ao Striscia la Notizia e foi perguntado sobre a situação da equipe. Nedved comentou sobre a permanência ou não de Andrea Pirlo no cargo de treinador e se o craque português seguirá na Velha Senhora.

"Existem algumas dificuldades, é normal, mas vamos lutar até ao fim. Pirlo com certeza permanece, e Cristiano Ronaldo também", pontuou o cartola.

Cristiano Ronaldo tem contrato válido com a Juventus até o fim da próxima temporada. Desde 2018 no clube, o português já anotou 99 gols em 130 partidas.

Quem não seguirá na Juventus será o ídolo Gianluigi Buffon. O goleiro de 43 anos foi reserva em boa parte da temporada e, querendo mais tempo de jogo, buscará uma nova equipe onde possa atuar mais na próxima temporada. O próprio arqueiro confirmou que deixará a Juve ao fim da temporada.

Com 69 pontos em 35 rodadas, a Juventus está em quinto no Campeonato Italiano e, no momento, está garantindo vaga apenas na Liga Europa. Após a derrota por 3 a 0 para o Milan na última rodada, a equipe encara o Sassuolo nesta quarta-feira (12), fora de casa, e torce por tropeços de seus rivais melhores colocados para tentar uma vaga na Liga dos Campeões de 2021/22.