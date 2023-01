Madureira x Fluminense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste domingo (22), pela terceira rodada do Cariocão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fluminense visita o Madureira neste domingo (22), no Kleber Andrade, às 18h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo na Band, na TV aberta para todo o Brasil, na Band Sports, na TV fechada, e também pode ser acompanhado online pelo streaming no site oficial da emissora.

Com 100% de aproveitamento, o Fluminense busca emplacar a terceira vitória consecutiva no Cariocão - bateu o Resende e o Nova Iguaçu por 2 a 0 e 1 a 0, respectivamente -, enquanto o Madureira, com dois pontos, busca o primeiro triunfo após dois empates (com o Vasco e Flamengo).

Em 129 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense registra uma ampla superioridade: 91 vitórias, contra 14 do Madureira, além de 24 derrotas. No último encontro, válido Cariocão 2022, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Fluminense: Pedro Rangel, Guga, David Braz, Vitor Mendes e Jorge; Felipe Melo, Lima e Michel Araujo; Marrony, Keno e Alan. Técnico: Fernando Diniz.

Escalação do provável Madureira: Dida; Rhuan, Cavalini, Maurício e Guilherme Pereira; Banguelê, Matheus Lira, Rafinha e Henrique; Gustavo e Luiz Paulo. Técnico: Felipe Arantes.

Desfalques

Fluminense

Matheus Ferraz, lesionado, está fora.

Madureira

Não há desfalques confirmados.

Quando é?