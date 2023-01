Madureira x Flamengo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), no Kleber Andrade; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Madureira se enfrentam na noite desta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), em Curiacica, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta para todo o Brasil, na Band Sports, na TV fechada, e também pode ser acompanhado online pelo streaming no site oficial da emissora. A GOAL também traz os principais lances da partida em tempo real.

Em busca da terceira vitória no Estadual, o Flamengo está na liderança do Carioca, com seis pontos. Venceu o Audax-Rio por 1 a 0 em em jogo antecipado da quinta rodada, e goleou a Portuguesa por 4 a 1 na sequência. Do outro lado, o Madureira empatou em gols com o Vasco na estreia.

De olho na disputa da Supercopa do Brasil e do Mundial de Clubes, o técnico Vitor Pereira confirmou que mandará força máxima.

"Eu preciso desses jogos para preparar a equipe para o jogo da Supercopa do Brasil e por isso vamos com os titulares. Vamos dar tempo de jogo a equipe titular", afirmou.

Em 128 jogos disputados entre as equipe, o Flamengo soma 98 vitórias, contra 11 do Madureira, além de 19 empates. No último encontro, válido pelo Cariocão 2022, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Flamengo: Santos, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Escalação do provável Madureira: Dida; Rhuan, Pedro Cavalini, Wagner Iguatu, Bryan; Banguelê, Matheus Lira, Henrique, Pablo Pardal, Luiz Paulo; Guilherme Augusto.

Desfalques

Flamengo

Rodrigo Caio, Filipe Luís, Victor Hugo e Bruno Henrique, estão fora.

Madureira

Sem desfalques confirmados.

