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imago-sport-1082022995.jpgAlberto Gardin
Christian Guinin
Traduzido por

Má sintonia com Kylian Mbappé: José Mourinho aparentemente perde a paciência com Vinicius Junior

La Liga
Vinicius Junior
J. Mourinho
K. Mbappe
Real Madrid

Na temporada em curso, as coisas para Vinicius Junior no Real Madrid ainda não estão saindo nada conforme o planejado. Seu técnico, Jose Mourinho, agora aparentemente já pensa nas primeiras consequências.

Segundo reportagem do jornal espanhol Marca, o técnico dos Merengues vem perdendo cada vez mais a paciência com seu superstar brasileiro.

No dérbi contra o rival da cidade, o Atlético de Madrid (1 a 2), Vini Jr. já havia sido mandado por Mourinho para fora de campo aos 54 minutos, após mais uma atuação decepcionante, e substituído pela contratação do verão europeu Yan Diomande.

Ao treinador português, o que mais incomoda seria sobretudo o trabalho extremamente fraco de corrida e defensivo do jogador de 26 anos. Além disso, mesmo após dois anos, o entrosamento com Kylian Mbappe, seu companheiro ao lado, ainda não funciona.

Agora, inclusive, já haveria até considerações para tirar o brasileiro de vez do time titular e, em vez disso, escalar em sua posição ou o ex-Leipzig Diomande, ou até mesmo Mbappe.

Por fim, o campeão mundial francês, que também sob Mourinho atua nominalmente como centroavante, aparentemente não está voltando repetidamente para a ponta esquerda apenas por hábito. Na posição de camisa 9, o jovem Carlos Espi pode acabar recebendo mais oportunidades, ele que já demonstrou seu faro de gol com dois tentos em quatro jogos de LaLiga.

Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Até quando vai o contrato de Vinicius Junior com o Real Madrid?

Vinicius Junior soma, após sete jogos na primeira divisão espanhola - tendo começado como titular em todos eles -, apenas um único gol até aqui, embora tenha contribuído com quatro assistências.

Há pouco tempo, a estrela ofensiva de 26 anos havia renovado seu contrato com o Real Madrid em longo prazo até 2032 e, com isso, silenciado por ora as especulações sobre seu futuro em Madrid.

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