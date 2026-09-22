Segundo reportagem do jornal espanhol Marca, o técnico dos Merengues vem perdendo cada vez mais a paciência com seu superstar brasileiro.

No dérbi contra o rival da cidade, o Atlético de Madrid (1 a 2), Vini Jr. já havia sido mandado por Mourinho para fora de campo aos 54 minutos, após mais uma atuação decepcionante, e substituído pela contratação do verão europeu Yan Diomande.

Ao treinador português, o que mais incomoda seria sobretudo o trabalho extremamente fraco de corrida e defensivo do jogador de 26 anos. Além disso, mesmo após dois anos, o entrosamento com Kylian Mbappe, seu companheiro ao lado, ainda não funciona.

Agora, inclusive, já haveria até considerações para tirar o brasileiro de vez do time titular e, em vez disso, escalar em sua posição ou o ex-Leipzig Diomande, ou até mesmo Mbappe.

Por fim, o campeão mundial francês, que também sob Mourinho atua nominalmente como centroavante, aparentemente não está voltando repetidamente para a ponta esquerda apenas por hábito. Na posição de camisa 9, o jovem Carlos Espi pode acabar recebendo mais oportunidades, ele que já demonstrou seu faro de gol com dois tentos em quatro jogos de LaLiga.

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Até quando vai o contrato de Vinicius Junior com o Real Madrid?

Vinicius Junior soma, após sete jogos na primeira divisão espanhola - tendo começado como titular em todos eles -, apenas um único gol até aqui, embora tenha contribuído com quatro assistências.

Há pouco tempo, a estrela ofensiva de 26 anos havia renovado seu contrato com o Real Madrid em longo prazo até 2032 e, com isso, silenciado por ora as especulações sobre seu futuro em Madrid.