Lyon x Lille: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Ligue 1

As duas equipes precisam da vitória para voltar às posições de classificação para torneios continentais

Neste final de semana, mais um grande jogo espera os amantes do futebol francês. No domingo (30), às 16h45 (de Brasília), o Lyon recebe o Lille pela 13ª rodada da Ligue 1.

O duelo acontece no Groupama Stadium, casa do Lyon, e coloca frente a frente o oitavo colocado (Lyon) contra o sexto (Lille). Uma vitória do Lille pode fazer a equipe entrar na zona de classificação para as competições continentais. Já o Lyon ainda precisa tirar uma diferença de quatro pontos para o Monaco, que é o sétimo colocado.

A fase do Lille é melhor. Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu quatro e perdeu uma. Por outro lado, o Lyon ainda está se acostumando com Laureant Blanc, seu novo técnico. Na última rodada, contra o Montpellier, Blanc conquistou sua primeira vitória como treinador do Lyon. Nas últimas cinco partidas, foram três derrotas, um empate e uma vitória.

Prováveis escalações

Escalação do provável Lyon: Lopes; Lukeba, Boateng, Da Silva; Gusto, Mendes, Caqueret, Tagliafico; Aouar; Dembele, Lacazette.

Escalação do provável Lille: Chevalier; Diakite, Djalo, Fonte, Ismaily; Andre, Gomes; Ounas, Cabella, Bamba; David.

Desfalques

Lyon

O time do técnico Laureant Blanc não poderá contar com Sinaly Diomande, que foi expulso na partida contra o Montpellier, e com Stephy Mavididi, que está suspenso por dois jogos.

Corentin Tolisso (coxa) e Julian Pollersbeck (joelho) não jogam por estarem lesionados.

Lille

O Lille não tem desfalques certos. Ao contrário, o técnico Paulo Fonseca terá o retorno de nomes como Benjamin André e José Fonte, que estavam suspensos.

Quando é?

• Data: 30 de outubro de 2022

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: Parc Olympique Lyonnais – Lyon, FRA

• Arbitragem: Jérôme Brisard