Lyon espera faturar R$ 775 milhões com vendas de Paquetá e Bruno Guimarães

Em crise financeira, especialmente por estar fora das duas últimas edições da UEFA Champions League, o Olympique Lyonnais planeja vendas ousadas no mercado da bola. A ideia do clube é negociar dois jogadores nas próximas janelas de transferências do futebol europeu: Bruno Guimarães e Lucas Paquetá.

O desejo do clube é fazer 125 milhões de euros (R$ 775 milhões na cotação atual) com os brasileiros, conforme apurado pela GOAL.

O Lyon pretende embolsar 45 milhões de euros com o volante Bruno Guimarães no mercado da bola. Essa foi a pedida à Juventus na busca dos italianos pelo jogador. Há dois ingleses interessados em contar com o meio-campista. O valor solicitado será o mesmo.

Os franceses acreditam que podem embolsar quase o dobro com Lucas Paquetá. A ideia é vendê-lo por 80 milhões de euros em uma eventual negociação. O meia-atacante chama a atenção do Paris Saint-Germain no mercado da bola.

Bruno Guimarães foi adquirido por 20 milhões de euros em janeiro de 2020. O volante de 24 anos se destacou com as cores do Athletico-PR no Brasil e assinou até 30 de junho de 2024 com o Lyon.

Lucas Paquetá chegou ao Lyon pelos mesmos 20 milhões de euros, depois de passagem pelo Milan no futebol europeu. O brasileiro de 24 anos se destacou com as cores do Flamengo no Brasil e assinou até 30 de junho de 2025 no futebol francês.