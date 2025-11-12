Luxemburgo x Alemanha: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Luxemburgo e Alemanha se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 16h45 (de Brasília), no Luxembourg Stadium, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Dividindo a liderança do Grupo A com a Eslováquia, ambas com nove pontos, a Alemanha segue firme na briga pela classificação para a Copa do Mundo de 2026. Após estrear com derrota para os eslovacos por 2 a 0, a seleção alemã embalou e conquistou três vitórias consecutivas: 3 a 1 e 1 a 0 sobre a Irlanda do Norte, além de um expressivo 4 a 0 diante de Luxemburgo.
Para o próximo confronto, o técnico Julian Nagelsmann ainda tem dúvida quanto à presença do zagueiro Nico Schlotterbeck. Caso o jogador não esteja apto, Waldemar Anton desponta como o principal candidato para assumir a vaga na defesa.
Do outro lado, Luxemburgo busca sua primeira vitória nas Eliminatórias. Na lanterna do Grupo A, sem nenhum ponto conquistado, a equipe vem de derrotas para a Eslováquia por 2 a 0 e 1 a 0, Irlanda do Norte por 3 a 1 e Alemanha por 4 a 0. O técnico Jeff Strasser poderá contar novamente com Carlson, que retorna após cumprir suspensão de um jogo por conta do cartão vermelho recebido justamente contra a Alemanha.
Luxemburgo: Moris; Jans, Korac, Mahmutovic, Bohnert; Olesen; Sinani, Cruz, Barreiro, Dardari; Muratovic.
Alemanha: Baumann; Kimmich, Tah, Baku, Raum; Adeyemi, Pavlovic, Goretzka, Wirtz; Gnabry; Woltemade.
Desfalques
Luxemburgo
Sem desfalques confirmados.
Alemanha
Nadiem Amiri está machucado.
Quando é?
- Data: sexta-feira, 14 de novembro de 2025
- Horário: 16h45 (de Brasília)
- Local: Luxembourg Stadium - Luxemburgo