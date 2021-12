Lukaku ressurge no Chelsea para manter vivo sonho de título da Premier League

Um herói chegou ao Chelsea quando o time mais precisava. Depois de uma sequência sem vitória, os Blues viram sua distância para o topo da Premier League ir aumentando, até que Romelu Lukaku retornou aos gramados e colocou a equipe de Thomas Tuchel de volta na briga.

Foram dois empates seguidos para o Chelsea no Campeonato Inglês antes de enfrentar o Aston Villa na rodada do Boxing Day neste domingo (26). Os resultados colocaram a equipe um pouco distante demais do Manchester City, líder da Premier League com boa vantagem. No entanto, precisando de um herói para mudar o rumo do time na competição nacional, de Natal, os torcedores dos Blues e Tuchel receberam um presente e tanto: a volta de Romelu Lukaku.

Contratação mais cara do Chelsea, Lukaku estava ausente há alguns jogos por ter testado positivo para Covid-19, isso depois de ter sofrido com algumas lesões desde que chegou ao clube em agosto. De volta aos gramados, o atacante belga precisou de poucos minutos para mudar o jogo a favor dos Blues.

Com um gol contra marcado aos 28 minutos de jogo, o Chelsea precisou correr atrás do placar, mas por pouco tempo, até Jorginho empatar de pênalti aos 34, antes de Lukaku fazer sua mágica em campo. Saindo do banco no intervalo para substituir Trevoh Chalobah, o camisa 9 precisou de apenas dez minutos para marcar o gol do virada dos Blues, o seu primeiro desde 11 de setembro, e que provavelmente não teria entrado se o dono da posição ainda fosse Christian Pulisic - depois ainda sofreu o pênalti que resultou no segundo de Jorginho na partida.

Foi uma jogada que lembrou o tempo de Lukaku na Inter de Milão, e que ele descreveu como sua "ação preferida" ao Sky Sports após a partida. Se será uma que ele poderá repetir dado o estilo geral do Chelsea ainda não se sabe, embora não haja dúvida de que ele pode fazer a diferença na segunda metade da temporada.

Considerado como um líder no vestiário devido à sua qualidade dentro de campo e sua habilidade de falar seis idiomas, o retorno de Lukaku ao clube dará um impulso oportuno a qualquer que estivesse duvidando das chances de título do Chelsea.

Se ele conseguir se manter em forma, então a corrida pelo título tem uma chance real de continuar entre três times.