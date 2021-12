Chelsea cai de rendimento e vê City e Liverpool mais distantes no topo da Premier League

O Chelsea se vê em uma situação complicada e assiste a Liverpool e Manchester City brigando pelo título da Premier League, enquanto sua pontuação vai ficando cada vez mais distante. Nos últimos jogos, foi derrotado para o West Ham, por 3 a 2, e empatou com Everton, Manchester United e Burnley, por 1 a 1, números que influenciam diretamente num elenco que corre pela conquista do torneio.

Ao contrário dos dois primeiros colocados da Premier, o Blues de Londres sofre para manter boa sequência na competição. Como citado, o último duelo do clube foi contra o Everton, 14º na tabela e sem o elenco completo. Muito mais por mérito de Pickford, goleiro dos Toffees, que conseguiu parar bolas surpreendentes e segurar o empate em um gol para cada lado.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Chelsea também contava com desfalques que testaram positivo para Covid-19 ou tinham chance de estarem contaminados. Nesta lista, estavam inclusos os principais atacantes de Tuchel, técnico do Blues, incluindo Lukaku, Timo Werner, Havertez e Hudson-Odoi, tendo a necessidade de alterar completamente a parte ofensiva do clube. O duelo tinha possibilidade de cancelamento, como ocorreu na última quarta-feira (15) com o duelo entre Leicester City e Tottenham. "Não discutimos o cancelamento por um minuto e eu nem sequer conhecia as regras sobre isso. Não estou interessado em conhecê-las porque faço o que faço, que é preparar minha equipe", disse o treinador.

Vale o destaque para o City, que não perde há sete duelos e venceu seu último jogo por 7 a 0, e para o Liverpool, invicto há seis partidas, os dois primeiros na tabela da Liga Inglesa, adversários diretos do Chelsea, apenas a quatro pontos do Blues de Manchester, o líder.

No momento, o Chelsea possui 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas. Pela Champions, não fez boa campanha quanto era esperado para o atual campeão, com 13 pontos e finalizando a fase de grupos em segundo colocado. O próximo duelo pela Liga será no domingo (19), às 11h00, contra o Wolves, jogando como visitante. Torcer pela derrota dos Reds e Blues de Manchester é inevitável para o Chelsea, para que haja ao menos uma chance de alcançar os primeiros colocados e voltar à boa fase.