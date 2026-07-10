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Hussein Hamdy

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Lukaku: Não vamos jogar para perder contra a Espanha

R. Lukaku
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Uma aposta difícil

Romelu Lukaku, atacante da Bélgica, afirmou que sua seleção não se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 para desistir ou considerar a partida contra a Espanha perdida antes mesmo de disputá-la, ressaltando que estão “totalmente preparados” para enfrentar a “La Roja”.

Durante a coletiva de imprensa que antecedeu a partida marcada para esta sexta-feira no estádio de Los Angeles, Lukaku disse: “Se chegamos a este nível, não vamos jogar para perder e voltar para casa. É uma fase extremamente importante, temos o talento necessário e precisamos estar perfeitos contra a Espanha”.

Lukaku ressaltou que, para continuar na Copa do Mundo, a seleção belga terá de enfrentar uma equipe “muito difícil, que joga com o mesmo esquema desde 2018”, com jogadores como Ferran Torres, que “dão profundidade ao ataque”.

Lukaku fez questão de destacar a força do adversário, afirmando: “A Espanha é uma equipe muito equilibrada, pois é muito forte e conta com jogadores extremamente inteligentes; por isso, precisamos fazer uma partida perfeita”.

O astro dos Diabos Vermelhos destacou a preparação técnica e física de sua equipe para o confronto, afirmando: “Apesar disso, estamos bem preparados e temos os recursos necessários para enfrentá-los; estamos em ótima forma, tanto física quanto mentalmente, para superar esse desafio”.

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Sobre a possibilidade de este Mundial ser o último de sua carreira internacional, Lukaku explicou que se encontra em uma situação complicada e que a decisão foi difícil, mas que conversou com o técnico Rudi García para saber o que ele ainda pode oferecer à seleção da Bélgica.

O atacante belga acrescentou: “Quero dar tudo de mim dentro e fora de campo; posso causar impacto em campo e amenizar as frustrações, pois o que importa é o grupo e o trabalho coletivo da seleção”.

No final de sua declaração, Lukaku reconheceu que não se trata do que ele quer, mas do que a seleção precisa, afirmando: “Essa tem sido a minha motivação ao longo dos últimos anos; penso primeiro na seleção e depois em mim mesmo”.

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