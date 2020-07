Lukaku faz melhor ano da carreira na Inter... mesmo à sombra de CR7 e Immobile

Artilheiro belga experimentou um 'renascimento' sob a batuta exigente de Antonio Conte e, com menos jogos, já superou sua melhor marca profissional

A dificilmente conseguirá o título de campeão da italiana em 2020. Ainda assim, tem muitos motivos para olhar para o futuro com mais otimismo. Um dos principais motivos para isso é o "renascimento" que o atacante Romelu Lukaku vem experimentando sob o comando de Antonio Conte. Faltando dois jogos para o fim da temporada nacional e ainda viva na , a Inter proporcionou uma nova chance para o centroavante belga.

Na edição atual da Serie A italiana, Lukaku é o terceiro artilheiro. Ele marcou 21 gols até aqui. À frente dele apenas Cristiano Ronaldo (30 gols) e Ciro Immobile (31 gols).

Após aparecer com grande destaque no , o atacante foi vendido ao antes da temporada 2017/18. Ele ficou dois anos em Old Trafford, onde não convenceu e foi negociado com a em agosto de 2019.

Na atual temporada, Lukaku marcou 29 gols em 45 jogos por todas as competições. Em 2017/18, pelo United, ele fez 27 gols em 51 partidas. Na última temporada dele pelo , em 2016/17, a de maior destaque até então, Romelu balançou as redes 26 vezes em 39 jogos.

A taxa de conversão dos chutes também é a melhor de sua carreira. Ao total, na atual temporada, 31,2% dos chutes que deu se transformaram em gols. Isso indica que a pontaria do belga também melhorou na : 64,5% dos arremates do atacante foram na direção do alvo em 2019/20. Nessa edição da Serie A italiana, Lukaku tem a segunda taxa de conversão (só perde para Francesco Caputo, do ), e tem a segunda melhor precisão de chutes (perdendo apenas para Luis Muriel, da ).

Números assim resultaram em uma queda nos minutos, em média, entre um gol e outro. Na atual campanha, Lukaku marca um gol a cada 126 minutos, somando todas as competições. Essa é a melhor marca de sua carreira.

Praticamente sem chances de título, mesmo após vencer o por 3 a 0 nesse sábado (25), a Inter ainda está viva na Europa League. O time italiano está nas oitavas de final, mas não chegou a jogar nem o primeiro duelo contra o , devido à suspensão das atividades esportivas na Europa por conta da pandemia do novo coronavírus.

Por isso, a Uefa decidiu que de maneira excepcional, Inter x Getafe e x farão jogos únicos para ver quem se classifica para as quartas de final.

Além do crescimento de Lukaku, parte do sucesso da Inter nessa temporada se deve ao seu companheiro de ataque: Lautaro Martínez. O argentino participou de 42 jogos e fez 18 gols. Números como esse logo em sua primeira temporada na Europa despertaram o interesse do , que buscará a contratação do camisa 10, mesmo com o esforço do clube italiano em manter o atacante argentino.

Um ponto curioso é que o Barça sonda a possível contratação de Lautaro, mas, por outro lado, a Inter de Milão já começa a sonhar com algo que seria uma das maiores reviravoltas do futebol atual e já vê a possibilidade de contratar Lionel Messi, que vem demonstrando insatisfação no Barcelona.