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Romelu Lukaku Napoli 2025-2026Getty Images
Hussein Hamdy

Traduzido por

Lukaku aguarda propostas sauditas para definir seu futuro

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Futuro incerto

Um relatório da imprensa revelou, nesta sexta-feira, que o atacante belga Romelu Lukaku foi novamente oferecido ao Fenerbahçe, em meio à busca do jogador por um novo clube, com os clubes sauditas também entrando na lista de possíveis opções.

Lukaku, de 33 anos, vive o último ano de seu contrato com o Napoli e, após uma temporada 2025-2026 decepcionante no plano individual, não se espera que o atacante seja a primeira opção do técnico Massimiliano Allegri para o início da nova temporada.

Segundo relatos na Itália, o Napoli está disposto a aceitar ofertas que não ultrapassem os 10 milhões de euros pelo experiente atacante, mas sua saída do estádio Diego Maradona ainda não se concretizou.

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Nos últimos dias, o nome de Lukaku, maior artilheiro da história da seleção da Bélgica, foi associado a uma transferência para o Atlanta United, dos Estados Unidos, mas relatos divulgados nesta sexta-feira confirmaram também que ele foi novamente oferecido ao Fenerbahçe.

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De acordo com Doruk Tekiner, repórter da rede "TRT Spor", Lukaku foi oferecido ao Fenerbahçe, e não é a primeira vez que o nome do atacante é apresentado ao grande clube turco, já que ele havia sido oferecido durante a janela de transferências de inverno, e também mais uma vez cerca de um mês atrás.

Até o momento, nenhuma negociação oficial foi realizada entre o Fenerbahçe e o Napoli ou os agentes do jogador.

A rede "Football Italia" noticiou que a Turquia representa uma opção séria para Lukaku, mas ele também está analisando as possíveis ofertas vindas da Arábia Saudita.

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