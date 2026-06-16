Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-NED-ALG-FRIENDLY-WC-2026AFP
Hussein Hamdy

Traduzido por

Luka Zidane: Tenho boas lembranças de Messi contra o Real Madrid

Mercado da bola
L. Zidane
L. Messi
Argélia
Argentina
Copa do Mundo
Real Madrid
Barcelona
Argélia
Argentina
Espanha

Grande orgulho

Luka Zidane, goleiro da Argélia, expressou seu grande orgulho por enfrentar o astro argentino Lionel Messi, afirmando que jogar contra o melhor do mundo é a principal razão para praticar futebol, antes do tão aguardado confronto que reunirá os Guerreiros do Deserto e a seleção "Tango", atual campeã da Copa do Mundo, na estreia de ambas as seleções no torneio.

Zidane disse, no programa “La Tribuna” da Rádio Marca: “Para um jogador de futebol, a maior coisa que existe é jogar na Copa do Mundo e poder defender seu país. É um grande orgulho estar aqui e defender meu país, a Argélia”.

Zidane explicou que a espera por mais alguns dias, em comparação com outras seleções antes de disputar a primeira partida, fez o tempo passar devagar, dizendo: “Temos realmente muita vontade de que o torneio comece, mas o tempo restante diminui a cada dia”.

Ao falar sobre os preparativos da Argélia, Luca Zidane enfatizou que a chave para apresentar uma partida à altura da dificuldade do adversário está no foco total nas possibilidades da própria equipe, afirmando: “O mais importante, e eu sempre digo isso, é nos concentrarmos em nós mesmos e no nosso futebol”.

O goleiro destacou que os Guerreiros do Deserto possuem os ingredientes necessários para enfrentar qualquer adversário graças à qualidade do elenco atual, afirmando: “Temos uma equipe fantástica, composta por jogadores muito jovens e com muito talento”.

Luka valorizou os resultados positivos dos dois amistosos disputados pela seleção antes da Copa do Mundo, considerando que esses dois confrontos foram extremamente importantes, dizendo: “É importante para a confiança e para chegarmos bem preparados para a primeira partida”.

O primeiro confronto contra a Argélia tem um caráter especial e motivador para o goleiro Luka Zidane, já que ele estará cara a cara com Lionel Messi, um dos maiores jogadores da história do futebol.

Luka comentou sobre a oportunidade de jogar contra o capitão argentino: “Sempre disse que enfrentar os melhores é a razão pela qual jogamos futebol”.

O filho do lendário Zinedine Zidane não escondeu sua grande admiração pelo atual campeão da Copa do Mundo, relembrando a trajetória excepcional do astro argentino ao dizer: “Todos já viram Messi mais do que o suficiente, ele está no topo há 20 anos”.

Luka revelou que acompanhava a trajetória de Messi com muita atenção durante a infância, dizendo: “Sim, eu o assisti muito desde pequeno também. Eu o acompanhava bastante quando ele jogava, especialmente contra o Real Madrid, e tenho lembranças muito bonitas da infância”.

O goleiro admitiu que a partida significará muito para ele, dizendo: “A oportunidade de jogar e enfrentar Messi é motivo de orgulho, mas o mais importante é nos concentrarmos em nós mesmos e chegarmos a essa primeira partida da melhor maneira possível para vencer e começar bem este campeonato”.

Publicidade