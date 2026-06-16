Luka Zidane: Tenho boas lembranças de Messi contra o Real Madrid

Luka Zidane, goleiro da Argélia, expressou seu grande orgulho por enfrentar o astro argentino Lionel Messi, afirmando que jogar contra o melhor do mundo é a principal razão para praticar futebol, antes do tão aguardado confronto que reunirá os Guerreiros do Deserto e a seleção "Tango", atual campeã da Copa do Mundo, na estreia de ambas as seleções no torneio.

Zidane disse, no programa “La Tribuna” da Rádio Marca: “Para um jogador de futebol, a maior coisa que existe é jogar na Copa do Mundo e poder defender seu país. É um grande orgulho estar aqui e defender meu país, a Argélia”.

Zidane explicou que a espera por mais alguns dias, em comparação com outras seleções antes de disputar a primeira partida, fez o tempo passar devagar, dizendo: “Temos realmente muita vontade de que o torneio comece, mas o tempo restante diminui a cada dia”.

Ao falar sobre os preparativos da Argélia, Luca Zidane enfatizou que a chave para apresentar uma partida à altura da dificuldade do adversário está no foco total nas possibilidades da própria equipe, afirmando: “O mais importante, e eu sempre digo isso, é nos concentrarmos em nós mesmos e no nosso futebol”.

O goleiro destacou que os Guerreiros do Deserto possuem os ingredientes necessários para enfrentar qualquer adversário graças à qualidade do elenco atual, afirmando: “Temos uma equipe fantástica, composta por jogadores muito jovens e com muito talento”.

Luka valorizou os resultados positivos dos dois amistosos disputados pela seleção antes da Copa do Mundo, considerando que esses dois confrontos foram extremamente importantes, dizendo: “É importante para a confiança e para chegarmos bem preparados para a primeira partida”.

O primeiro confronto contra a Argélia tem um caráter especial e motivador para o goleiro Luka Zidane, já que ele estará cara a cara com Lionel Messi, um dos maiores jogadores da história do futebol.

Luka comentou sobre a oportunidade de jogar contra o capitão argentino: “Sempre disse que enfrentar os melhores é a razão pela qual jogamos futebol”.

O filho do lendário Zinedine Zidane não escondeu sua grande admiração pelo atual campeão da Copa do Mundo, relembrando a trajetória excepcional do astro argentino ao dizer: “Todos já viram Messi mais do que o suficiente, ele está no topo há 20 anos”.

Luka revelou que acompanhava a trajetória de Messi com muita atenção durante a infância, dizendo: “Sim, eu o assisti muito desde pequeno também. Eu o acompanhava bastante quando ele jogava, especialmente contra o Real Madrid, e tenho lembranças muito bonitas da infância”.

O goleiro admitiu que a partida significará muito para ele, dizendo: “A oportunidade de jogar e enfrentar Messi é motivo de orgulho, mas o mais importante é nos concentrarmos em nós mesmos e chegarmos a essa primeira partida da melhor maneira possível para vencer e começar bem este campeonato”.