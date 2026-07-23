Luka Modric (40) surpreende com grande decisão sobre o seu futuro

Luka Modric renovou o seu contrato com o AC Milan, anunciou o clube italiano através dos seus canais oficiais. O croata de 40 anos assinou um novo vínculo até meados de 2027.

O contrato de Modric terminava a 30 de junho de 2026, o que deixava o médio livre no mercado. O antigo vencedor da Bola de Ouro tinha dito anteriormente que só tomaria uma decisão sobre o seu futuro depois do Mundial de 2026, mas essa escolha já foi feita. Embora complete 41 anos mais tarde neste verão, Modric ainda não pensa parar.

«Luka é, desde a sua chegada, um jogador-chave no meio-campo do AC Milan e colocou a sua experiência e qualidades, tanto dentro como fora de campo, ao serviço da equipa com humildade e grande paixão», informou o AC Milan no site oficial do clube.

«O croata, um dos melhores e mais icónicos jogadores do futebol mundial, vai continuar a sua caminhada com a camisola do AC Milan com a ambição de alcançar novos marcos importantes. Modrić continuará a usar o número 14 no AC Milan.»

Assim, o experiente croata continua a fazer parte do novo projeto do Milan sob o comando do treinador Rúben Amorim. O português foi nomeado para iniciar uma nova era nos Rossoneri.

Modric chegou ao AC Milan no verão de 2025 a custo zero, depois de ter encerrado a sua impressionante passagem pelo Real Madrid. Na sua primeira temporada em Itália, afirmou-se como uma peça importante no meio-campo.

O croata disputou 37 jogos oficiais pelo Milan, nos quais marcou duas vezes e fez três assistências. Também no Mundial de 2026 participou nos quatro jogos da Croácia, antes de Portugal pôr fim ao torneio do vice-campeão do mundo de 2018 nos oitavos de final.