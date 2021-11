Luiz Adriano quer deixar Palmeiras e busca novo clube para 2022

Luiz Adriano não deve seguir no Palmeiras em 2022. Ele já comunicou ao seu estafe que gostaria de mudar de clube no próximo mercado da bola, conforme apurado pela Goal. Os recentes episódios envolvendo o atacante e a torcida do clube minaram ainda mais a já desgastada relação.

O atacante de 34 anos já pensava em uma saída da Academia de Futebol ao fim da atual temporada, antes mesmo dos problemas recentes com a arquibancada — vaiado durante a derrota para o São Paulo, ele aplaudiu o público presente no Allianz Parque de forma irônica e recebeu xingamentos.

Após dois anos defendendo as cores do time paulista, o centroavante revelado nas divisões de base do Internacional tratava uma mudança no fim do ano como uma alternativa interessante. Depois dos problemas mais recentes, com críticas vindas das arquibancada, passou a ver a situação como uma saída provável para 2022.

Os principais obstáculos para a sua saída são o contrato longo — o compromisso se encerra em junho de 2023 — e a divisão dos direitos econômicos do atleta: o Palmeiras detém 50%, enquanto o Spartak de Moscou, da Rússia, é dono da outra metade.

Uma eventual saída precisará ser tratada com o departamento de futebol do Palmeiras. Porém, qualquer tipo de movimentação só será decidida após as eleições — Leila Pereira deve ser aclamada presidente no lugar de Maurício Galiotte em 20 de novembro — e a decisão da Libertadores contra o Flamengo, marcada para 28 de novembro.

A futura mandatária do clube não quer tomar decisões envolvendo o futebol antes da final do torneio continental. A diretoria teme que qualquer interferência no esporte atrapalhe o jogo marcado para Montevidéu, daqui dez dias.

Presente em 37 partidas nesta temporada, Luiz Adriano foi titular em 22 oportunidades, com cinco gols marcados e quatro assistências. A sua melhor temporada pelo clube foi a de 2020, quando fez 20 gols e deu quatro assistências em 52 partidas.