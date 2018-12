Luiz Adriano descarta transferência para o Internacional: "são só coisas da internet"

O atacante virá para o Brasil, onde vai passar as suas férias de fim de ano; negociação é praticamente impossível

Luiz Adriano negou qualquer possibilidade de retornar para o Internacional em 2019. Em vídeo divulgado pelo Spartak de Moscou, o atacante de 31 anos disse que ainda tem contrato com o clube russo.

"A situação é que eu sou jogador do Spartak, meu contrato é com o Spartak e esta situação do Inter não é verdadeira. Ninguém me procurou e procurou o clube, essas coisas não são verdade. Sigo defendendo o Spartak, continuo sob contrato. Quero tranquilizar os torcedores que não chegou nada oficial para mim ou o clube", afirmou o jogador.

O Internacional, porém, ainda sonha em contar com o atleta revelado em sua própria base. A intenção do clube, segundo noticiado pelo UOL, seria de conversar pessoalmente com Luiz Adriano durante as suas férias no Brasil para saber qual é a sua real situação.

O plano do clube gaúcho seria de ter Luiz Adriano por empréstimo e arcar com 50% do salário do atleta. Entretanto, a mensagem veiculada pelo Spartak é uma clara mensagem de que os russos não planejam ficar sem o brasileiro, um dos destaques da equipe na atual temporada. Em 18 partidas disputadas, considerando todas as competições, Luiz Adriano fez cinco gols.