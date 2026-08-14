Luis Suárez: opção surpreendente na mesa do Barcelona para compensar a negociação de Álvarez

O Barcelona se movimentou de forma surpreendente em busca de um novo atacante, prevendo um possível fracasso na contratação do argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, durante a atual janela de transferências de verão.

Fabrizio Romano, especialista em mercado, escreveu em sua conta na rede "X": "O Barcelona coloca Luis Suárez, atacante do Sporting de Lisboa, entre as opções em consideração, caso o negócio de Julián Álvarez fracasse".

E acrescentou Romano: "Não será fácil, já que Suárez é um jogador titular em Lisboa, mas ele está na lista reduzida do Barcelona".

E concluiu: "O Barcelona estudará a contratação de Suárez ou outras opções a partir da próxima semana (que começa na segunda-feira), caso o negócio de Julián Álvarez continue parado".

Vale lembrar que o Atlético de Madrid se recusa a entrar em negociações com o Barcelona sobre a transferência de Álvarez para o "Spotify Camp Nou" neste verão.

