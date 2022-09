Ludogorets x Roma: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Liga Europa

No Grupo C da Europa League, equipes entram em campo nesta quinta-feira (8); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois da goleada sofrida para a Udinese por 4 a 0 na última rodada do Campeonato Italiano, a Roma volta as atenções para a Liga Europa. Nesta quinta-feira (8), a equipe de José Mourinho visita o Ludogorets, às 13h45 (de Brasília), no Stadium Ludogorets Arena, pela primeira rodada do Grupo C. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

A Roma, que conquistou a classificação para a competição após terminar em sexto no Campeonato Italiano 21/22, tem um início animador com três vitórias, um empate e uma derrota.

Para o confronto, o técnico Mourinho pode fazer várias mudanças em seu time titular. Tammy Abraham, com lesão no ombro esquerdo, é desfalque certo, assim como Nicolo Zaniolo e Georginio Wijnaldum, no departamento médico.

A dupla Leonardo Spinazzola e Rick Karsdorp podem ficar no banco de reservas para as entradas de Nicola Zalewski e Zeki Celik. Dybala também pode ser poupado.

Com a ausência de Abraham no ataque, Andrea Belotti pode ser titular pela primeira vez desde que chegou ao clube em agosto.

Do outro lado, o Ludogorets, que junto com o Real Betis e o HJK Helsinki completam o Grupo C, busca avançar às oitavas de final. Porém, apenas o primeiro de cada grupo avança, enquanto o segundo entra no playoff, e o terceiro disputa a Liga da Conferência.

Campeão búlgaro na temporada passada - pela 11ª vez consecutiva - o clube de Razgrad tornou-se um elemento regular nas competições europeias.

Escalações:

Escalação do provável LUDOGORETS: Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Camara, Cristante, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

Escalação do provável ROMA: Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Camara, Cristante, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

Desfalques

Ludogorets

sem desfalques confirmados.

Roma

Nicolo Zaniolo, Georginio Wijnaldum e Tammy Abraham: machucados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 8 de setembro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Stadium Ludogorets Arena – Razgrad, Bulgária

• Arbitragem: CRAIG PAWSON (árbitro), LEE BETTS E IAN HUSSIN (assistentes), ROBERT JONESE (quarto árbitro) e DARREN ENGLAND (AVAR)