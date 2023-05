Luciano Juba negocia saída do Sport; Bahia é destino favorito

Jogador de 23 anos não seguirá na Ilha do Retiro e tenta antecipar saída; estafe nega pré-contrato com o Bahia

O ponta-esquerda Luciano Juba negocia, em reunião marcada para a tarde desta quinta-feira (4), os detalhes de uma saída antecipada do Sport, segundo apurado pela GOAL. A conversa, que acontece desde 16h (de Brasília), tem como objetivo definir o que o Leão da Ilha do Retiro pretende para liberá-lo antes do fim do contrato, em 31 de agosto deste ano. O Bahia é o favorito para o contratá-lo.

O estafe do jogador nega que ele tenha assinado pré-contrato com o Bahia, mas reconhece que o clube de Salvador negocia a sua contratação e é o destino predileto até o momento. Há uma oferta formal dos baianos para que ele se transfira para a Arena Fonte Nova.

A GOAL apurou que ainda há outros interessados na Série A do futebol brasileiro — todos aguardam o desfecho da conversa desta quinta-feira para formalização de uma proposta pela contratação do ponta, que também atua como lateral esquerdo. Os nomes ainda são mantidos em sigilo.

Três clubes tentaram a contratação de Luciano Juba, mas já desistiram de um investimento destaque do Sport. Botafogo, Cruzeiro e Vasco formalizaram propostas para assinatura de um pré-contrato com o atleta, mas não chegaram a um acordo e desistiram das tratativas. O São Paulo fez uma consulta sobre a sua situação, mas não formalizou uma oferta.

O próprio Sport ainda tentou a renovação contratual, mas as propostas apresentadas não agradaram. Há o entendimento de que a extensão do vínculo é improvável neste momento. O aspecto financeiro — a oferta do Bahia, por exemplo, é superior a todas as apresentadas pelos pernambucanos — e o fato de o clube disputar a Série B do Campeonato Brasileiro são pontos contrários à permanência na Ilha do Retiro.

Com o futuro indefinido, Luciano Juba deve ter uma novidade sobre o novo passo na carreira até o início da próxima semana. Mesmo que o Bahia seja tratado como favorito, é possível que outros clubes consigam êxito nas tratativas.

Luciano Juba fez 29 partidas pelo Sport na atual temporada, com 2.365 minutos em campo. No período, o lateral-esquerdo fez 13 gols e deu sete assistências. Ele tem atuado improvisado como ponta pelo lado esquerdo do ataque.