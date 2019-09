Lucas volta a brilhar pelo Tottenham na Liga dos Campeões: “quero ir para a final de novo”

O brasileiro fez um golaço sobre o Olympiacos, mas equipe inglesa permitiu empate e deicou a Grécia decepcionada

Atual vice-campeão da , o teve uma estreia decepcionante na primeira rodada do Grupo B. Em jogo realizado na Grécia, os ingleses abriram 2 a 0 ainda na etapa inicial, cortesia de um pênalti convertido por Harry Kane e por um golaço anotado pelo brasileiro Lucas Moura, escalado entre os titulares no ataque. Entretanto, os gregos conseguiram reagir: diminuíram no final do primeiro tempo, com Podense, e Valbuena deixou tudo igual também em penal.

Finalizado o duelo, os londrinos comemoraram o ponto fora de casa, mas não conseguiram esconder o descontentamento com o roteiro da partida. Herói do time no caminho até a final na última campanha, Lucas Moura destacou a necessidade de melhora, mas relembrou a estreia com derrota para a na temporada passada e buscou falar com otimismo, mirando mais uma final – e desta vez com título.

“Foi um jogo muito difícil. É difícil jogar aqui. Os torcedores deles não pararam de empurrar o Olympiacos. Conseguimos fazer o mais difícil e marcamos dois gols, mas depois nós cometemos alguns erros e sofremos dois gols. Não podemos fazer isso, precisamos melhorar neste quesito. Precisamos manter nossa concentração pelos 90 minutos. Mesmo assim, é importante ganhar um ponto aqui, mas precisamos fazer melhor”, disse o jogador revelado pelo .

“Espero que possamos chegar na final de novo, mas desta vez para vencer. Mas é outra temporada, outro capítulo, é diferente da última temporada. Precisamos trabalhar. Eu acredito nos meus companheiros e no nosso time. Precisamos tirar os erros que cometemos nos últimos jogos, aproveitar o máximo de oportunidades, manter a intensidade e concentração”, completou.

Harry Kane também pede melhora

Camisa 10 e grande goleador dos Spurs, Harry Kane fez alertas semelhantes em relação à necessidade de melhorar e elogiou o ponto conquistado como visitante. Entretanto, não demonstrou tanto otimismo quanto Lucas.

“No segundo tempo estava equilibrado igual, poderíamos ter feito melhor com a bola, mas é um ponto fora de casa. Na última temporada nós também não começamos muito bem e precisamos correr atrás. É apenas o primeiro jogo e nós, definitivamente, estamos trabalhando para avançar”, disse ao BT Sport.

“No geral nós estamos desapontados, porque é um jogo que queríamos vencer, mas precisamos olhar para trás e buscar melhorar”, completou.

O Tottenham volta a entrar em campo neste sábado (21), fora de casa contra o pela sexta rodada da Premier League inglesa. Na Liga dos Campeões o próximo compromisso será em 1º de outubro, dentro de casa, contra o de Munique.