Lucas Veríssimo está na lista de reforços de Jorge Jesus no Benfica

Também na mira da Sampdoria, zagueiro do Santos é visto como 'um dos melhores jogadores da posição' no Brasil

Anunciado na sexta-feira como novo treinador do Benfica, Jorge Jesus já tem em mãos uma lista de reforços com jogadores que atuam no futebol brasileiro. Além do zagueiro Léo Pereira, do volante Gerson e do atacante Bruno Henrique, todos do , o português, segundo apurou a Goal, tem interesse na contratação de outro defensor: Lucas Veríssimo, do .

Na visão de Jesus, Veríssimo é um dos melhores atletas da posição no . Hoje, no , o camisa 28 joga pelo lado direito, mas nos encarnados acabaria por ser aproveitado na esquerda, ao lado de Rúben Dias, que também é titular da seleção portuguesa - assumiria o lugar do contestado Ferro.

Aos 25 anos, o zagueiro santista renovou recentemente contrato, agora válido até 2024. Visto a dificuldade financeira que tem enfrentado o clube da Baixada Santista, uma transferência para o Velho Continente está longe de ser descartada. Neste momento, está ainda na mira da , que está disposta a pagar 4,5 milhões de euros (R$ 27,7 milhões) pelo negócio.

Para convencer Jesus a deixar o Flamengo, com quem tinha vínculo até junho de 2021, o presidente benfiquista Luís Filipe Vieira prometeu um investimento no elenco que pode chegar a 100 milhões de euros (R$ 615 milhões) em 2020/21.

Esperado em na próxima semana, Jorge Jesus, de 65 anos, aceitou assinar um contrato válido por três temporadas, com a possibilidade de renovação por mais uma.