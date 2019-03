Lucas Paquetá: intensidade e segurança que justificam a camisa 10

Eleito por Tite para ser titular diante do Panamá, meia de apenas 21 anos é uma espécie de veterano na pele de garoto

Lucas Paquetá tem apenas 21 anos, mas passa tranquilamente por um veterano na casa dos 30 na . Apesar de ser um dos "novatos" do grupo, tendo feito somente dois jogos até o momento, tem demonstrado nos treinos em solo português uma personalidade acima de média.

Internamente, o meia do vem recebendo constantes elogios pela intensidade e também segurança que transparece dentro de campo. Não à toa ganhou a titularidade e, de quebra, a camisa 10 de Neymar para os amistosos contra Panamá e . Um ato que pode ser visto por muitos como "simbôlico", mas que, verdade seja dita, tem um peso grande. Não é para qualquer um.

Já numa visão de formação tática, o ex-flamenguista, além de ajudar na criação, recebeu a liberdade para cair pelo esquerdo do ataque (ao lado de Philippe Coutinho), função que atualmente cumpre com êxito no futebol italiano.

Ainda é cedo para prever o resultado de tamanha moral recebida antes da , mas a primeira impressão é positiva. Justo destacar a decisão de Tite, que ultimamente - e merecidamente - tem sido cobrado por uma renovação no time. Uma resposta em alto e bom tom.

Vale o "risco" apostar em Paquetá. Ele, recorde-se, assumiu o papel parecido nos tempos de . Tirou de letra a responsabilidade, caiu nas graças da torcida e acabou vendido para um dos clubes mais poderosos da .