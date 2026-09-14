Lucas Moura tem processo de recuperação acelerado e pode voltar dois meses antes do esperado

Lucas Moura pode voltar aos gramados pelo São Paulo muito antes do que era esperado. O meia-atacante acelerou o processo de recuperação da lesão e, caso não tenha novos contratempos, tem boas chances de estar à disposição do técnico Dorival Júnior em meados de outubro, cerca de dois meses antes da previsão mais pessimista. O jogador inicia a transição física nesta segunda-feira (14), no CT da Barra Funda, última etapa antes da liberação médica para retornar aos jogos.

Lucas está afastado desde 18 de março, quando fraturou duas costelas durante a derrota do São Paulo por 1 a 0 para o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. Na época, a gravidade da lesão chegou a levantar a possibilidade de o camisa 7 só voltar aos gramados em 2027. Desde então, o jogador vem trabalhando diariamente no departamento médico e na fisioterapia do clube para acelerar sua recuperação.

A evolução apresentada nas últimas semanas mudou o cenário. Com a transição física marcada para começar nesta segunda, Lucas entra na fase final do tratamento e, se responder bem aos trabalhos, poderá voltar logo depois da próxima Data Fifa, marcada para acontecer entre os dias 24 de setembro a 6 de outubro. A previsão é que o jogador esteja novamente à disposição ainda na reta final da temporada.

Enquanto aguarda o retorno de Lucas, o São Paulo concentrou suas atenções na Copa Sul-Americana. No último sábado (12), o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 pelo Palmeiras, no Nubank Parque, pelo Brasileirão. Dorival Júnior optou por preservar os principais jogadores e entrou em campo com uma equipe reserva, priorizando o confronto decisivo contra o Boca Juniors, pelas quartas de final da competição continental.

O próximo compromisso do São Paulo será justamente contra o Boca Juniors, na terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na Argentina para avançar diretamente às semifinais.