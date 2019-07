Lucas Moura, CR7 e um gol decisivo do meio-campo; veja como foi o JOGAÇO entre Juve e Tottenham

Ainda é pré-temporada, mas e fizeram uma partida eletrizante, válida pela ( ), na manhã deste domingo. Os Spurs levaram a melhor por 3 a 2, em jogo que teve como destaque os gols de Cristiano Ronaldo, Lucas Moura e o golaço de Harry Kane, direto do meio de campo.

A partida, disputada em Singapura, foi intensa e o Tottenham abriu o placar com Lamela, após rebote de Buffon. Após o intervalo, a Juventus voltou com Higuain e os italianos conseguiram a virada em 15 minutos, com gol do próprio argentino e depois de Cristiano Ronaldo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Então, Lucas Moura também saiu do banco e aproveitou cruzamento na área para igualar tudo novamente. Quando o vencedor parecia que ia definido nos pênaltis - regra da ICC em caso de empate -, Harry Kane chutou por cobertura e marcou um golaço, digno de Prêmio Puskás.

Goal of the day brought to you by @LaLigaEN.



We just can't get enough of this last-minute winner from Harry Kane. Have a hit, son! pic.twitter.com/AMOC0Pn5GR