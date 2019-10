Santos x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico paulista marca a 24ª rodada do Brasileirão nesta quarta-feira (9); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico na Vila Belmiro coloca e frente a frente nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Palmeiras DATA Quarta-feira, 9 de outubro LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para os estados de SP, RS, SC, PR, GO, TO, MS, MT, BA, SE, AL, PE, CE, MA, PA, AM, RO, AC, RR, AP e o Distrito Federal, além do canal Premiere, para todo o Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

Depois de uma sequência de quatro rodadas sem vencer (dois empates e duas derrotas), o reencontrou o caminho da vitória e ocupa a terceira posição, com 44 pontos.

Para o clássico, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com Soteldo, Derlis González, Felipe Jonatan, Kaio Jorge e Cueva, convocados para as suas respectivas seleções, além de Evandro,suspenso.

Provável escalação do Santos: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo Gustavo Henrique e Jorge (ou Luan Peres); Diego Pituca, Alison (ou Jorge) e Carlos Sánchez; Marinho, Eduardo Sasha e Tailson

PALMEIRAS

Vindo de dois empates, o busca recuperar o fôlego no Brasileirão. Na vice-liderança, com 47 pontos, a equipe está a cinco do líder .

O técnico Mano Menezes não poderá contar com o goleiro Weverton, servindo a seleção brasileira, e o defensor Gustavo Gomez, a paraguaia, além do atacante Deyverson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o atacante Luiz Adriano, que não participou do empate com o na última rodada, devido a desgaste muscular, pode retornar.

Provável escalação do Palmeiras: Fernando Prass (Jailson); Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Gustavo Scarpa); Dudu, Willian e Luiz Adriano

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES

Em 291 confrontos entre as equipes, o Palmeiras registra 123 vitórias, 75 empates, além de 93 derrotas. Nos últimos cinco encontros, foram duas vitórias e dois empates para o Verdão, contra apenas um triunfo para o Santos. DATA JOGO COMPETIÇÃO 2019 Palmeiras 4 x 0 Santos Brasileirão 2019 Palmeiras 0 x 0 Santos Paulista 2018 Palmeiras 3 x 2 Santos Brasileirão 2018 Santos 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 2018 Palmeiras 1 (5) x (3) 2 Santos Paulista

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 Brasileirão 29 de setembro 0 x 1 Santos Brasileirão 5 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santos Brasileirão 13 de outubro 16h (de Brasília) Santos x Ceará Brasileirão 16 de outubro 21h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 29 de setembro Palmeiras 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 6 de outubro

Próximas partidas