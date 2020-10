Lucas Cañizares: filho de ídolo do Valencia ganha chance no Real e já foi ‘case’ de livro do pai

O jovem goleiro receberá uma oportunidade no banco de reservas do clube merengue... mas sua história no futebol vem sendo documentada há muito tempo

O torcedor do mais desavisado corre o risco de não entender nada. Quando o clube entrar em campo diante do Cádiz, neste sábado (17), terá uma novidade no banco de reservas: o goleiro Cañizares. Mas não trata-se do ídolo do e titular da seleção espanhola Santi Cañizares. É seu filho, Lucas, de apenas 18 anos.

Relacionado para completar o banco de reservas devido a lesão de Courtois, o jovem será o terceiro goleiro do Real Madrid no duelo de logo mais. Não deve entrar em campo, já que Altube será o titular e Lunin, o reserva, mas ganhará experiência e cancha treinando junto com craques como Benzema e Casemiro.

Muy feliz de entrar en mi primera convocatoria con el @realmadrid. Con ganas de seguir trabajando y creciendo. 🚀🧤 https://t.co/0hDhpPg2DA — Lucas Cañizares (@lucascanizares1) October 16, 2020

Lucas Cañizares chegou ao clube merengue em 2014, depois de passar por Ciutat de Valencia e pelo Alboraya. Mesma trajetória realizada por seu pai, que mesmo sendo ídolo pelo Valencia, foi revelado pela equipe madrilenha, tendo atuado por 55 jogos em quatro anos como reserva imediato e titular eventual - além de participar de 35 partidas pelo Castilla e rodar por alguns empréstimos.

O garoto também segue os passos do pai em outro aspecto: a carreira internacional. Se Santi chegou a ser titular da seleção espanhola ocasionalmente e participar de três Copas do Mundo, Lucas já tem convocações para seleções de base e aparece como possível grande promessa para a posição.

Sua trajetória para tentar se tornar um jogador do futebol, também, está bem documentada. Em 2012, com Santi Cañizares já aposentado, o ex-goleiro publicou um livro onde contava da vontade de seu filho em se tornar jogador de futebol profissional.

Intitulado "Papai, quero ser jogador de futebol!: todos os conselhos, recomendações e reflexões que compartilho com meu filho para que ele chegue a seu objetivo", o livro apresentava a trajetória do então garoto de dez anos contado à partir da perspectiva de seu pai, ex-goleiro de sucesso na e no mundo.

⭐️ @marca



Lucas Cañizares, filho do mítico Santi Cañizares, é a principal novidade na convocatória do Real Madrid. O jovem goleiro vai sentar no banco do di Stéfano como terceiro goleiro, já que Altube será o goleiro titular do Castilla na estreia da equipe contra o Las Rozas. pic.twitter.com/6T5DSC76cs — Central Real Madrid de notícias (@RMadrid_NewsBr) October 16, 2020

Ainda que seja improvável que Lucas Cañizares entre em campo diante do Cádiz, sua convocação já será um passo importante na trajetória do jovem para que, um dia, se torne um novo "case" de sucesso da base do Real Madrid. Quem sabe, então, poderemos ver, ao vivo, um epílogo para a narrativa criada por Santi Cañizares em 2012.