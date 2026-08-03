Louis van Gaal está disposto a se tornar técnico da seleção holandesa, segundo informou o De Telegraaf na manhã desta segunda-feira. O treinador de 74 anos se sente mais em forma do que nunca.
Na semana passada, Arne Slot anunciou que não será o sucessor de Ronald Koeman, que deixou o cargo. Ele prefere seguir atuando no futebol de clubes.
Outros candidatos, como Peter Bosz e Erik ten Hag, estão firmes no comando de PSV e FC Twente, respectivamente, o que também os torna inviáveis para a KNVB.
Além disso, o nome de Pep Guardiola foi citado com frequência, mas tudo indica que o catalão quer desacelerar um pouco após dez anos intensos no Manchester City.
Van Gaal está disposto a preencher a vaga em aberto. Ele já foi técnico da Holanda em outras três oportunidades e esteve à beira do campo em 63 partidas da seleção holandesa.
O ex-treinador de, entre outros, Manchester United e Bayern de Munique recebeu em 2022 o diagnóstico de câncer de próstata, mas agora está muito bem. “Os problemas de saúde ficaram no passado”, informou o De Telegraaf.
A KNVB ainda não procurou Van Gaal, que, portanto, está aberto ao cargo. Caso Nigel de Jong não ligue, Van Gaal também está aberto a assumir o comando de outra grande seleção.