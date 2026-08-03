Louis van Gaal reagiu em entrevista à Voetbal International aos rumores sobre seu interesse no cargo de técnico da seleção holandesa. O treinador de 74 anos destaca que ainda não houve contato com a KNVB, mas mantém as opções em aberto.
Mais cedo, o De Telegraaf trouxe a notícia de que o próprio Van Gaal estaria aberto a um quarto período como técnico da Holanda. As conversas, portanto, ainda não aconteceram, já que a KNVB está atualmente ocupada com Michael Reiziger.
“Eu sempre quero ajudar a KNVB, como também quis fazer no Ajax”, disse agora o próprio Van Gaal à VI. “E com uma seleção dessas, naturalmente existem possibilidades. Também acho que a Holanda ainda poderia eventualmente ser campeã europeia ou mundial, porque 95 por cento do elenco joga no exterior e muitas vezes em bons clubes.”
Van Gaal se mostra surpreso com a forma como as coisas estão acontecendo na KNVB e entre os treinadores holandeses, já que o sucessor ideal de Ronald Koeman, que saiu, segue sem ser encontrado. Arne Slot e Erik ten Hag já haviam recusado o cargo anteriormente.
“A única coisa que está acontecendo é que eles neste momento ainda não conseguem ninguém, e então meu nome volta a aparecer”, afirmou Van Gaal. “Acho isso algo até inacreditável.”
“Há quatro anos, na Copa do Mundo do Catar, perdemos nos pênaltis nas quartas de final e ‘achavam’ que o nosso futebol não era bom o suficiente. E agora essas pessoas me veem como o homem ideal?”, explicou Van Gaal, expondo sua incredulidade.
“Mas enfim, então eu realmente não sei o que a KNVB quer, e já fui técnico da seleção três vezes, então, se eu ainda for fazer alguma coisa como treinador, provavelmente não se deve procurar isso na Holanda. Embora, no meu caso, nunca se saiba. Eu me sinto mais em forma do que há quatro anos.”