Los Angeles x Whitecaps ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da MLS

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela 19ª rodada; veja como acompanhar na internet

Los Angeles FC e Vancouver Whitecaps se enfrentam na noite deste sábado (24), às 23h30 (de Brasília), no BMO Stadium, em Los Angeles - EUA, pela 19º rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV, no streaming.

Os donos da casa lideram a Conferência Oeste com 32 pontos e apenas três derrotas na temporada. Já o Whitecaps ocupa a nona posição da mesma tabela com 22 pontos e na última vaga para as eliminatórias dos playoffs.

Na última rodada, o Los Angeles venceu o duelo contra seu rival, Seattle Sounders pelo placar de 1 a 0, enquanto o Whitecaps e Cincinnati empataram em 1 a 1.

No histórico de confronto entre as equipes, foram 13 jogos disputados, o time de LA leva vantagem, vencendo seis jogos contra quatro dos canadenses, além de outros três empates. O último duelo aconteceu em abril deste ano, pela CONCACAF Champions League e com direito a vitória por 3 a 0 para Los Angeles.

Prováveis escalações

Los Angeles FC: McCarthy; Palacios, Chiellini, Maldonado e Hollingshead; Crisostomo, Illie e Bogusz; Bouanga, Vela e Opoku.

Vancouver Whitecaps: Takoaka; Laborda, Veselinovic e Brown; Martins, Cubas, Berhalter e Raposo; Vite, Córdova e White.

Desfalques

Los Angeles FC

Sem desfalques confirmados.

Vancouver Whitecaps

Sem desfalques confirmados.

Quando é?