Los Angeles FC x LA Galaxy: onde assistir, que horas é, escalação e mais da MLS

Acompanhe tudo o que você precisa saber para o dérbi angelino deste sábado

Los Angeles FC e Los Angeles Galaxy se enfrentam na noite deste sábado (16), às 23h30 (de Brasília), no BMO Stadium, pela 28ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV, no streaming.

O Los Angeles FC vai muito bem obrigado. Na terceira posição da Conferência Oeste, a equipe já soma 40 pontos, acumulando 11 vitórias, sete empates e nove derrotas, e está a oito do líder, St. Louis. Uma vitória significaria um salto para o segundo lugar.

O Galaxy, enquanto isso, vive fase mais inconsistente. A equipe tem jogos a menos, mas está na penúltima posição da Conferência, com 30 pontos ganhos em 26 jogos. Caso vença, no entanto, encostaria no FC Dallas, com 34 tentos, na primeira posição com vaga aos playoffs.

Prováveis escalações

Los Angeles FC: McCarthy; Duenas, Murillo, Long, Palacios; Tillman, Sanchez, Acosta; Vela, Bouanga, Bogusz. Técnico: Steve Cherundolo.

Los Angeles Galaxy: Bond; Cuevas, Yoshida, Mavinga, Edwards; Delgado, Rosell; Fagundez, Puig, Boyd; Joveljic. Técnico: Greg Vanney.

Desfalques

Los Angeles FC

Giorgio Chiellini, Diego Rosales e Ryan Hollingshead (lesionados).

Los Angeles Galaxy

Jalen Neal, Martin Caceres, Gaston Brugman, Lucas Calegari e Chicharito Hernández (lesionados).

Quando é?