Los Angeles FC x América do México: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais sobre o duelo do playoff do Mundial de Clubes 2025 que define o adversário do Flamengo

Equipes entram em campo neste sábado (31) para o duelo único que garante vaga no Grupo D do Mundial de Clubes; confira como acompanhar pela internet

O Los Angeles FC recebe o Club América, do México, na noite deste sábado (31), às 23h30 (de Brasília), no BMO Stadium, na Califórnia, pelo duelo de playoff, que definirá a última vaga para a fase de grupos do Mundial de Clubes de 2025. A partida terá transmissão ao vivo e de graça do DAZN, no streaming e na internet, além da CazéTV (veja a programação completa aqui).

A Fifa determinou que a última vaga do Grupo D do Mundial de Clubes será decidida entre Los Angeles FC e América do México, aberta após a exclusão do León, afastado por sua ligação com o Pachuca, ambos pertencentes ao mesmo grupo empresarial. Para preencher essa vaga no grupo do Flamengo, a entidade organizou um confronto entre o vice-campeão da Copa dos Campeões da Concacaf de 2023, representado pelo time dos EUA, e o clube mexicano melhor posicionado no ranking da confederação que ainda não havia garantido presença. Portanto, o vencedor garantirá a vaga restante no Grupo D, que já conta com Flamengo, Espérance e Chelsea FC.

Os rivais continentais já se enfrentaram quatro vezes, mas apenas uma delas em competição oficial: o LAFC venceu o América por 3 a 1 em Orlando, avançando à final da Copa dos Campeões da Concacaf de 2020. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Como chega o Los Angeles FC

Fundado em 30 de outubro de 2014, o Los Angeles FC rapidamente se firmou como uma força na Major League Soccer. O clube conta com dois campeões da Copa do Mundo em seu elenco: o goleiro Hugo Lloris e o atacante Olivier Giroud, que conquistaram o título com a França em 2018.

No cenário nacional, o LAFC já faturou a MLS Cup em 2022, além de conquistar o Supporters' Shield duas vezes, em 2019 e 2022, prêmio concedido à equipe com a melhor campanha na fase regular da MLS. Também levantou a U.S. Open Cup em 2024. Na esfera regional, o clube se destacou ao vencer a Conferência Oeste em 2022 e 2023.

Na atual temporada, o time soma 15 jogos na MLS, com seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas, somando 23 pontos na Conferência Oeste. Apesar de estar invicto há oito partidas, com três vitórias e cinco empates, o LAFC vem de dois empates seguidos por 2 a 2: um clássico contra o LA Galaxy, em que sofreu o empate em casa após uma virada, e outro contra o Montreal.

Além disso, o LAFC disputou seis jogos na Copa dos Campeões da Concacaf nesta temporada, conquistando três vitórias e três derrotas, mas foi eliminado nas quartas de final pelo Inter Miami, que conta com Lionel Messi e Luis Suárez — adversários que estarão no Grupo A do Mundial de Clubes, ao lado do Palmeiras.

Além dos campeões mundiais, o time comandado por Steven Cherundolo conta com os brasileiros Igor Jesus e Marlon, além do turco Cengiz Ünder. Mas o verdadeiro destaque da equipe é o artilheiro gabonês Denis Bouanga, que já marcou 10 gols na temporada e acumula 79 gols no total pelo clube.

Como chega o América do México

O Club América chega ao duelo em alta no cenário doméstico. A equipe comandada por André Jardine conquistou um feito inédito na era dos torneios curtos do futebol mexicano ao garantir o tricampeonato consecutivo da Liga Mexicana — com os títulos do Apertura 2023, Clausura 2024 e novamente no Apertura 2024. Fundado em 1916, o clube é o maior campeão do México, com 16 títulos nacionais, superando o arquirrival Guadalajara, que tem 12.

Além do sucesso recente, o América reafirma sua posição como o time mais popular do país. O clube conta com uma das maiores torcidas do mundo, estimada em 26,4 milhões de torcedores.

Na temporada atual, o time disputou 51 partidas, com 25 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. No último fim de semana, teve a chance de conquistar mais um troféu, mas acabou derrotado por 2 a 0 pelo Toluca, comandado por Antonio Mohamed, na final do Clausura, após empate sem gols no jogo de ida. Mesmo com o revés, a campanha sólida reforça o status de potência do futebol mexicano. Na atual edição da Copa dos Campeões da Concacaf, o América foi eliminado nas quartas de final pelo Cruz Azul, que avançou à decisão.

Dentro de campo, o elenco tem nomes de destaque como Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Víctor Dávila e o artilheiro Henry Martín. O experiente Jonathan dos Santos, que disputou a Copa do Mundo de 2018 pelo México, também é peça importante no grupo.

Prováveis escalações

Los Angeles FC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Eddie Segura; Aaron Long, Artem Smolyakov; Igor Jesus, Marco Delgado, Frankie Amaya; Nathan Ordaz, Jeremy Ebobisse e Denis Bouanga. Técnico: Steven Cherundolo.

América do México: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Erick Sánchez, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo; Alejandro Zendejas, Víctor Dávila e Henry Martín. Técnico: André Jardine.

Desfalques

Los Angeles FC

Sem desfalques confirmados.

América do México

Igor Lichnovsky é desfalque.

Quando é?