Longe de Rodri e Álvarez: Barcelona persegue "a contratação urgente"

O Barcelona entra em uma fase decisiva de seu plano para reconstruir a equipe durante a atual janela de transferências de verão, com o diretor esportivo Deco buscando fechar duas grandes contratações nas próximas 48 horas, ao mesmo tempo em que procura um zagueiro central de alto nível para compensar a saída de Ronald Araújo rumo ao Liverpool.

Segundo o jornal catalão "Sport", Deco espera concluir a transferência do espanhol Rodri, do Manchester City, até quarta-feira, no máximo, enquanto a contratação do argentino Julián Álvarez, do mesmo clube, pode ser fechada dentro de 48 horas, dentro de um plano ambicioso para reforçar o elenco antes do início da nova temporada.

Sinal verde para a contratação de um zagueiro

Deco deu sinal verde para a contratação de um zagueiro central de nível mundial após a confirmação da saída de Araújo para o Liverpool, e as negociações já estão em andamento com vários jogadores.

Faltando apenas 3 semanas para o fechamento da janela de transferências, o plano atual é completar a linha defensiva com esse último reforço antes do fim do mês corrente.

A opção do jogador da base Álvaro Cortés está posta como alternativa interna, mas o Barcelona só recorrerá a ela caso não surja uma oportunidade realmente atraente no mercado.

Sem o uruguaio Araújo, o Barcelona iniciará a temporada com Cubarsí, Gerard Martín, Christensen e Eric García no coração da defesa, com o desejo do técnico alemão Hansi Flick de utilizar Eric como lateral-esquerdo, opção complementar a Koundé.

A opção mais difícil

O argentino Cristian Romero, zagueiro do Tottenham, encabeça a lista de alvos defensivos do Barcelona, mas fontes na Argentina descartam a possibilidade de se chegar a um acordo no momento, já que o jogador tem propostas do Arsenal e da Inter de Milão, enquanto as negociações com o Atlético de Madrid estão muito avançadas.

O principal problema está no valor da transferência, já que o Tottenham pede pouco mais de 40 milhões de euros para liberá-lo, e descarta totalmente a opção de empréstimo.

Apesar de Romero preferir a transferência para o Barcelona, e de seus agentes terem sido informados sobre todos os jogadores que possivelmente deixarão o clube, nenhum passo concreto foi dado até o momento, e o Barcelona pode demorar bastante para resolver essa questão.

Opção complicada

O espanhol Aymeric Laporte, zagueiro do Athletic Bilbao, era outra opção fortemente cogitada, já que seus agentes alegam que o valor da cláusula de rescisão em seu contrato é baixo, apesar de o clube basco negar isso de forma categórica, e o Barcelona não deseja quaisquer complicações nesse assunto, especialmente porque as relações com o Athletic Bilbao ficaram seriamente abaladas pela tentativa de contratar Nico Williams no início do verão passado.

Se houvesse de fato uma opção clara para Laporte e o preço tivesse sido definido com precisão, o clube catalão poderia apresentar uma proposta oficial por sua contratação, mas a situação atual aponta para possíveis complicações que podem atrapalhar o negócio.

Critérios rígidos para a contratação

O clube catalão recebeu diversas propostas, especialmente de jogadores da Premier League que podem sair por empréstimo no fim da janela de transferências.

Mas Flick e Deco estabeleceram especificações determinadas e rígidas, já que só haverá contratação caso o jogador chegue em boa condição financeira e seja capaz de disputar com força uma vaga de titular na escalação.