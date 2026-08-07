Theo Zidane, filho da lenda do futebol francês Zinédine Zidane, abriu um capítulo doloroso de sua trajetória profissional ao revelar o sofrimento que viveu durante sua passagem pelo Córdoba, afirmando que disputou um longo período de competições enquanto sofria com uma lesão dolorosa que o obrigou a suportar a dor e a continuar jogando apesar de sua difícil condição física.

Os filhos de Zidane dominaram o cenário esportivo nesta sexta-feira, depois que Luca Zidane, o goleiro de 28 anos, se aproximou de uma transferência para o Leganés, ao mesmo tempo em que seu irmão mais novo, Theo, o meio-campista de 24 anos, concedeu declarações extensas ao jornal espanhol "Marca", nas quais falou com franqueza sobre os períodos mais difíceis de sua carreira até agora.

Um início forte que se transformou em sofrimento

Theo Zidane explicou que viveu um período especial em sua primeira temporada no Córdoba, depois de conseguir garantir uma vaga como titular na escalação da equipe, aproveitando sua boa forma física e a ausência de lesões, ressaltando que apresentou bons níveis durante aquela fase.

O jogador espanhol disse: "No meu primeiro ano, atuei como titular em várias partidas, estava em boa condição física, não sofri lesões e apresentei um bom desempenho".

Mas as coisas mudaram a partir de março de 2025, quando ele começou a sentir fortes dores nas costas, sendo obrigado a continuar jogando apesar de seu sofrimento, antes de o problema se agravar na temporada seguinte, após sofrer uma hérnia de disco que causou dores intensas.

Jogando sob dor

Theo revelou que tentou, junto ao departamento médico, encontrar soluções para evitar a ausência, afirmando que disputou várias partidas apesar de precisar receber injeções para aliviar a dor, antes de todos perceberem que a intervenção cirúrgica havia se tornado a melhor opção.

E acrescentou: "Eu e os médicos tentamos de tudo, e joguei várias partidas depois de tomar as injeções, mas era melhor realizar a cirurgia, recuperar minha condição física anterior e tentar voltar ao nível que apresentei durante os primeiros meses".

O jogador do Córdoba apontou que seu sofrimento não era evidente para todos dentro do clube, porque ele insistia em permanecer disponível para ajudar a equipe, dizendo: "Mesmo dentro do clube, algumas pessoas não sabiam a dimensão do problema, porque eu sempre queria estar presente".

Sete meses de sofrimento

Theo Zidane afirmou que sua grande capacidade de suportar a dor o fez adiar a decisão pela cirurgia, mas chegou a um ponto em que já não era mais capaz de continuar, depois de o médico especialista lhe confirmar a necessidade da intervenção cirúrgica após a descoberta da hérnia.

E disse: "Suportei 7 meses de sofrimento porque nunca gosto de dar desculpas, e talvez devesse ter tomado a decisão mais cedo, mas eu queria ajudar a equipe".

O filho de Zidane explicou que aquele período foi um teste difícil nos âmbitos físico e psicológico, mas dele saiu com uma vontade ainda maior de provar suas capacidades, depois de se tornar capaz de treinar e competir sem sentir dor.

O sonho do retorno e da autoafirmação

Theo Zidane espera que a próxima fase seja um novo começo em sua trajetória, afirmando que sente uma grande felicidade após recuperar sua forma física, e que seu objetivo é apresentar um nível melhor do que aquele que mostrou em sua primeira temporada.

E acrescentou: "Estou muito ansioso para me provar, porque estou convencido de que sou capaz de apresentar um desempenho melhor do que o que apresentei no meu primeiro ano. Estou feliz por poder agora treinar sem dor e dar o máximo de mim nas partidas".