Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Longe da polêmica da arbitragem: Atlético de Madrid celebra seu recorde

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
Espanha

O que é?

O Atlético de Madrid registrou um novo recorde de público em seu estádio, o "Riyadh Air Metropolitano", durante o clássico contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol.

O clube madrilenho anunciou, em comunicado publicado em seu site oficial, a presença de 70.514 torcedores nas arquibancadas do estádio para apoiar a equipe na partida que o Atlético de Madrid venceu por 2 a 1.

O público no clássico ficou próximo da capacidade total do estádio, que é de 70.813 lugares, com uma diferença de apenas 299 torcedores em relação ao número total de assentos.

O novo recorde veio em uma noite de festa para a torcida do Atlético de Madrid, depois que a equipe conseguiu vencer seu rival Real Madrid, superando-o na tabela de classificação do Campeonato Espanhol após sete rodadas da competição.

O Atlético de Madrid elogiou o apoio da torcida recebido durante a partida e afirmou ao final de seu comunicado: "Com essa nova conquista, nossa torcida provou mais uma vez que é única. Obrigado a vocês, torcedores do Atlético, pelo apoio e pela presença constante".

La Liga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google