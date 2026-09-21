O Atlético de Madrid registrou um novo recorde de público em seu estádio, o "Riyadh Air Metropolitano", durante o clássico contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol.

O clube madrilenho anunciou, em comunicado publicado em seu site oficial, a presença de 70.514 torcedores nas arquibancadas do estádio para apoiar a equipe na partida que o Atlético de Madrid venceu por 2 a 1.

O público no clássico ficou próximo da capacidade total do estádio, que é de 70.813 lugares, com uma diferença de apenas 299 torcedores em relação ao número total de assentos.

O novo recorde veio em uma noite de festa para a torcida do Atlético de Madrid, depois que a equipe conseguiu vencer seu rival Real Madrid, superando-o na tabela de classificação do Campeonato Espanhol após sete rodadas da competição.

O Atlético de Madrid elogiou o apoio da torcida recebido durante a partida e afirmou ao final de seu comunicado: "Com essa nova conquista, nossa torcida provou mais uma vez que é única. Obrigado a vocês, torcedores do Atlético, pelo apoio e pela presença constante".