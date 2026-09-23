Longe da disputa entre Mbappé e Yamal: Dembélé relembra a noite da Bola de Ouro

Ao contrário de Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, e de Lamine Yamal, estrela do Barcelona, que travam uma campanha midiática para vencer a Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, jogador do Paris Saint-Germain, adota uma postura coletiva, mostrando-se mais tranquilo do que ambos.

Dembélé não hesitou em apoiar a candidatura de seu companheiro no Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, à conquista da Bola de Ouro em 2026, num gesto nobre do vencedor do prêmio no ano passado.

O quarteto formado por Mbappé, Yamal, Dembélé e Kvaratskhelia está na lista dos trinta indicados à conquista da Bola de Ouro, durante a cerimônia marcada para acontecer em Londres no próximo dia 26 de outubro.

Por sua vez, Dembélé relembrou a conquista da Bola de Ouro no ano passado, após publicar algumas fotos de sua coroação em sua conta no Instagram.

O craque francês comentou: "22 de setembro de 2025 - para sempre. Algumas memórias não envelhecem. Um ano depois, permanece o orgulho, e a lembrança é eterna. E a história segue sendo escrita. Um ano depois, o orgulho de ver o nome gravado para sempre na história do futebol".

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