Londrina x Guarani: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (6), no Estádio VGD; confira a transmissão e outras informações do jogo

Londrina e Guarani se enfrentam neste domingo (06), às 16h30 (de Brasília), no Estádio VGD, no Paraná, pela 11ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+ no streaming

Como assistir Londrina x Guarani online

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias consecutivas, o Londrina ocupa a quarta posição da Série C, com 19 pontos. Em 10 jogos, o time acumula cinco vitórias, quatro empates e uma derrota.

Por outro lado, o Guarani está na briga para entrar na zona de classificação para o mata-mata. No momento, o Bugre aparece em décimo lugar, com 14 pontos, um ponto a menos que o Brusque, oitavo colocado.

Londrina: Luiz Daniel; Cedric, Caio (Yago Lincoln), Wallace e Maurício; João Tavares, Lucas Marques e Robson Duarte; Vitinho, Edson Cariús e Iago Teles.

Guarani: Andrey; Raphael, Alan Santos (Allyson) e Mateus Sarará; Cicinho, Kelvi Gomes, Caio Mello, Diego Torres e Emerson; Isaque e Bruno Santos.

Desfalques

Londrina

Alison está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa Londrina x Guarani

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

Em 15 jogos disputados entre as equipes, o Guarani soma oito vitórias, contra cinco do Londrina, além de dois empates. No último encontro válido pela Série B de 2023, as equipes empataram sem gols.

Classificação