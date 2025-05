Londrina x ABC: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Londrina quer a liderança da Terceirona, enquanto ABC quer ingressar no G8; veja quem transmite

Londrina e ABC se enfrentam neste sábado (24), às 19h30 (horário de Brasília), pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, em Londrina, com transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+, no streaming e no pay-per-view, respectivamente (clique aqui e confira a programação diária).

O Tubarão é o atual terceiro colocado da Terceira Divisão, com 12 pontos em seis rodadas. A equipe segue como a única invicta da competição até aqui, com três vitórias e três empates, e vem de um triunfo por 2 a 0 sobre o Confiança, fora de casa, em Sergipe. Dependendo dos resultados de Ponte Preta e Caxias, líder e vice-líder, caso vença, o clube paranaense pode assumir a liderança da tabela nesta rodada.

Já a equipe potiguar não vive seu melhor momento e ocupa a 14ª colocação da Terceirona. Embora tenha perdido apenas uma vez na competição, o Alvinegro também venceu apenas uma partida, com os outros quatro jogos terminando empatados. Na última rodada, empatou em 3 a 3 com o Anápolis, vice-lanterna, mesmo atuando em casa. Já na penúltima, conquistou um bom resultado ao bater o Brusque por 1 a 0, em Santa Catarina.

O Londrina tem levado a melhor no retrospecto recente entre as equipes, tendo vencido o último confronto direto, pela Série C, em 2024, por 2 a 0. Em 2023, quando ambas disputavam a Série B, os jogos terminaram com vitória paranaense por 1 a 0, em Londrina, e empate por 0 a 0, em Natal.

Prováveis escalações

Londrina: Elzo; João Vitor, Caio, Wallace e Rafael Soares; Alison, Lucas Marques e Gustavo França; Henrique, Pablo e Iago Telles. Técnico: Claudinei Oliveira.

ABC: Felipe Garcia; Lucas Mota, Ian Carlo, Octávio e Lucas Sampaio; Adeílson, Carlos Eduardo e Anderson Rosa; Bruno Leite, Wallyson e Matheus Martins. Técnico: Evaristo Piza.

Desfalques

Londrina

O lateral esquerdo Maurício cumpre suspensão por três amarelos, enquanto o goleiro Luiz Daniel lesionou a coxa direita e será desfalque.

ABC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?