Londrina 1 x 1 Grêmio: gols, empate no final e VAR polêmico

Tricolor leva empate no final em pênalti de Villasanti

Cada vez mais próximo de retornar à Série A, o Grêmio voltou aos gramados neste sábado (8), diante do Londrina, no Estádio do Café, pela 34ª rodada da Série B. O Tricolor até saiu na frente, mas terminou com o empate após decisão polêmica do VAR.

O Grêmio abriu o placar ainda na primeira etapa. Depois de um começo parelho, o time gaúcho conseguiu encontrar espaço pelos lados e Diego Souza tirou o zero do placar, aos 43 minutos, em jogada de Thaciano e Bitello.

Na segunda etapa, o Londrina voltou mais ofensivo e começou a ter o controle da posse de bola, mas pouco conseguia ameaçar o gol de Brenno, enquanto o Grêmio apostava nos contra-ataques. Mas o lance decisivo da partida aconteceu já na reta final, aos 41 da segunda etapa.

Em levantamento para a área, Douglas Coutinho cabeceou e Villasanti bloqueou com o braço. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado pelo VAR e concedeu a penalidade. João Paulo cobrou no meio e empatou o confronto.

Com o empate, o Grêmio vai a 57 pontos e permanece na segunda colocação, com oito de vantagem em relação ao Sampaio Corrêa, quinto colocado e o primeiro fora do G-4. Já o Londrina fica com 47 e estaciona na nona colocação.