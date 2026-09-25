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Loftus-Cheek MilanGetty Images
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Loftus-Cheek: "Foi um prazer caminhar pela passarela"

Milan

Na noite de terça-feira, a cidade de Milão recebeu o evento badalado da Vogue World, inserido no contexto da Semana de Moda. Muitas personalidades do mundo da moda, do entretenimento, do esporte, da arte e da cultura em geral, não só da Itália, mas de todo o mundo, se reuniram no cenário da Galleria Vittorio Emanuele II para um desfile de moda de exceção, quase um verdadeiro show artístico.

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Entre os muitos modelos, profissionais e emprestados de outros setores, que desfilaram sob a Galeria a poucos passos do Duomo, também houve uma representação do Milan. Com as três camisas desta temporada, estavam presentes Ruben Loftus-Cheek (time principal masculino), Ashley Hu (time principal feminino) e Lorenzo Ossola (capitão do Milan Futuro). Hoje, justamente Loftus-Cheek postou algumas fotos nas redes sociais, expressando suas emoções: "Vogue, foi um prazer caminhar na passarela, obrigado!".

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