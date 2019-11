Liverpool vai jogar ao mesmo tempo a Carabao Cup e Mundial de Clubes

O time principal deverá ser o utilizado na competição marcada para o Qatar

O confirmou, através de uma nota oficial, que irá dividir o seu grupo em dois para cumprir com os compromissos agendados para a segunda semana de dezembro, quando terá jogos válidos pela Inglesa ( ) e do da FIFA.

Os Reds foram sorteados para enfrentarem o , nas quartas de final da Carabao Cup, no dia 17 de dezembro, período no qual a delegação já precisa estar no Qatar. A equipe comandada por Jurgen Klopp terá o seu primeiro jogo no Mundial marcado para 18 de dezembro.

Recentemente, Jurgen Klopp, um dos muitos críticos do excesso de datas no calendário de futebol, disse que precisaria de 100% de seu elenco para a disputa do Mundial: “não podemos deixar nenhum jogador em casa para a Carabao Cup”.

Vale destacar que a Carabao Cup é a competição menos importantes no calendário do futebol inglês, que também conta com a (a Copa da , torneio mais antigo ainda em disputa no futebol mundial, além das primeiras, segundas e outras divisões).

Através de um comunicado, o Liverpool confirmou que irá dividir o seu grupo de jogadores. Os atletas que irão disputar as quartas de final contra o Aston Villa serão, provavelmente, um grupo de nomes mais jovens.

“O Liverpool Football Club confirma que a nossa partida de quartas de final da Carabao Cup, contra o Aston Villa, vai acontecer na terça-feira, 17 de dezembro de 2019. Como resultado, nós iremos utilizar, simultaneamente, dois elencos, com um elenco participando da FIFA, no Qatar, e outro na Carabao Cup”, diz parte da nota.

“O clube gostaria de aproveitar esta oportunidade para destacar que este não é um cenário ideal (...) Nós gostaríamos de agradecer à EFL pelos esforços para nos acomodar e podemos confirmar que datas alternativas foram discutidas, mas no final das contas nenhuma delas teria, segundo nossa consideração, se encaixado para não comprometer as datas da própria competição ou colocando uma tensão anormal para o nosso grupo de jogadores”.